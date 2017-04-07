Путин выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме

Президент России Владимир Путин выразил королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с гибелью людей в центре Стокгольма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжелый час россияне скорбят вместе с народом Швеции», - отметил глава государства в своем обращении к шведскому монарху.

Путин попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Инцидент в столице Швеции произошел днем 7 апреля. Грузовик, управляемый неизвестным злоумышленником, врезался в толпу пешеходов. В результате погибли три человека и пострадали еще восемь. Власти Швеции назвали произошедшее терактом.

Водитель грузовика с места преступления скрылся. Некоторое время назад СМИ сообщили о его поимке, но полиция опровергла эту информацию.

