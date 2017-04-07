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Путин выразил соболезнования королю Швеции в связи с терактом в Стокгольме

19:39 7.04.2017
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин выразил королю Швеции Карлу XVI Густаву в связи с гибелью людей в центре Стокгольма. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В нашей стране не понаслышке знают о злодеяниях международного терроризма. В этот тяжелый час россияне скорбят вместе с народом Швеции», - отметил глава государства в своем обращении к шведскому монарху.

Путин попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Инцидент в столице Швеции произошел днем 7 апреля. Грузовик, управляемый неизвестным злоумышленником, врезался в толпу пешеходов. В результате погибли три человека и пострадали еще восемь. Власти Швеции назвали произошедшее терактом.

Водитель грузовика с места преступления скрылся. Некоторое время назад СМИ сообщили о его поимке, но полиция опровергла эту информацию.
 

Темы: Россия, Швеция, Происшествия в мире, Владимир Путин

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Комментарии читателей
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07.04.2017, 20:50
Дед Щукарь

Шофёру грузовика когда Нобилёвскую премию выдадут?
07.04.2017, 20:38
Опаньки!

Как быстро ангел смерти отреагировал на происходящее.Просто невероятно.А может это связано с титулом "Король" ?
07.04.2017, 20:37
Викторс

Соболезнование семьям погибшех
Но возникает вопрос это что так было спланировано
Водитель забывает ключи в замке зажигания рядом проходит террорист случайно
Запрыгивает в авто и начинает давить людей ???
Это же каким надо быть ясновидцем
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