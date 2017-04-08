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Летчик-космонавт Георгий Гречко умер в возрасте 85 лет

14:24 8.04.2017
Георгий Гречко. Фото с сайта vladtime.ru
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В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт ОКБ-1 – ЦКБЭМ – НПО "Энергия" Георгий Михайлович Гречко, говорится на сайте "Новости космонавтики".

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 г. в Ленннграде. После окончания в 1955 г. Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. 23 мая 1966 г. был зачислен в 731-й отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ.

Г.М.Гречко совершил три космических полета. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера КК «Союз-17» и первой основной экспедиции на ДОС-4 «Салют-4», вместе с А.А.Губаревым. Второй, рекордный для своего времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера КК «Союз-26» и первой основной экспедиции на ДОС-5 «Салют-6» вместе с Ю.В.Романенко. Третий – с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера КК «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки ЭО-4 на станции «Салют-7».

С мая 1986 г. Г.М.Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 г. космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Оставил замечательные, наполненные фирменным юмором и теплотой мемуары «Космонавт №34. От лучины до пришельцев».

Темы: Россия, Космонавтика в России

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Комментарии читателей
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08.04.2017, 20:58
Дану

действительно уходят последние герои великой страны под названием СССР,их осталось так мало,соболезнование и светлая память
08.04.2017, 19:36
ликбез

Из интервью "Эхо Москвы" (2008)
Вопрос: "Насколько Вы уверены, что американцы действительно ходили по Луне?"
Ответ:
"Абсолютно уверен. Гарантирую своею головой, что они там были. Дело в том, что у нас было соревнование, кто первым полетит на Луну. Поэтому очень ревниво следили за каждым шагом друг друга. За испытанием двигателя, топлива, спасательной системы, связи. И мы чётко знали, что они нас обогнали на некотором этапе. И для тех, кто сомневается, две вещи скажу. Когда весь мир наблюдал, как Армстронг и Олдрин ходят по Луне, то только у нас было естественно "Лебединое озеро". Но мы сидели на Шаболовке, и антенны, которые принесли нам изображение, были направлены не на Голливуд, а на Луну. Т.е. сигнал шёл оттуда".
08.04.2017, 18:39
Татьяна Алексеевна

Мои соболезнования родным и близким.
Царствие Небесное! Заслужил! СПАСИБО!!!
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