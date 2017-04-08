СМИ сообщили о задержании производителя популярной минеральной воды

В пятницу в Москве был задержан бывший бенефициар группы компаний «Висма» Валерий Герюгов. Его структуры занимались производством известной минеральной воды «Архыз», но сейчас находятся в стадии банкротства, сообщает «Коммерсант».

54-летний Валерий Герюгов задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в рамках уголовного дела, которое возбудили следственные органы МВД в конце марта. Изначально мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) расследовалось ими в отношении "группы неустановленных лиц". В пятницу первым и пока единственным фигурантом дела стал Валерий Герюгов.

Как сообщили изданию близкие к следствию источники, само расследование было начато после обращения в МВД представителей Сбербанка, которые заявили о мошенническом хищении кредитов на 1,8 млрд руб., выделенных еще в 2012 году группе компаний «Висма». Ее бенефициаром и руководителем являлся Герюгов.

По мнению следователей МВД, кредиты были получены на основании подложной финотчетности входивших в группу компаний предприятий.

«При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению»,— пояснил «Коммерсанту№ близкий к следствию источник.

Выплаты по кредитам Сбербанка были остановлены еще в конце 2014-го и начале 2015 года. Сбербанк пытался якобы договориться с Валерием Герюговым, предлагая его компаниям реструктуризировать долги. Однако вместо этого была начата процедура банкротства входящих в «Висму» предприятий (не исключено, что преднамеренно), потому что в основном все они находятся в стадии банкротства — либо в отношении них введена процедура наблюдения, либо уже ведется конкурсное производство.

В Сбербанке изданию подтвердили обращение в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий с кредитными ресурсами, предоставленными группе «Висма», отказавшись от более подробных комментариев до окончания расследования.

Само производство минералки «Архыз» продолжается. В кредитном учреждении отметили также, что для сохранения бизнеса по производству воды банк совместно со стратегическим инвестором и местными органами власти принимает меры, направленные на сохранение работоспособности предприятия и защиту рабочих мест.

