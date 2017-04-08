Двое полицейских погибли в результате обстрела в Ингушетии
Двое сотрудников полиции убиты неизвестными в городе Малгобек (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время район происшествия оцеплен. Проводятся оперативные мероприятия по поиску бандитов.
Инцидент произошел в ночь на субботу возле центрального рынка. Огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.