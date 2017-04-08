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Двое полицейских погибли в результате обстрела в Ингушетии

11:13 8.04.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Двое сотрудников полиции убиты неизвестными в городе Малгобек (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Во время патрулирования по экипажу сотрудников УГИБДД был открыт огонь. В результате двое получили смертельное ранение и скончались", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время район происшествия оцеплен. Проводятся оперативные мероприятия по поиску бандитов.

Инцидент произошел в ночь на субботу возле центрального рынка. Огонь велся с двух сторон из автоматического оружия.

Темы: Ингушетия, Происшествия

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Комментарии читателей
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08.04.2017, 15:30
Гость: SL

Вот еще бы не плохо знать, а кто из которых подонки? Я вот как то от пьяных ОМОНовцев без копейки уезжал. Просто водителей ложили на асфальт, вытаскивали все из карманов и свободен. Когда обратился в полицию, на до мной просто посмеялись, типа раз ты лиц не рассмотрел, чего же ты хочешь?
08.04.2017, 13:58
Гость: Ольга

Слава людям на посту, защищающим народ от подонков!
Слава матерям, вырастивших таких сыновей!
Дети, гордитесь такими своими отцами, братьями.
Низкий поклон мужчинам, погибшим на посту.
08.04.2017, 13:41
Гость: вадим иванович

смылись из сирии пограничников нет сократили границы тоже нет гуляй рванина от рубля и выше великому ждуну по барабану вообщем наступает пушной зверёк аминь
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