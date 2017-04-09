Десятки пострадавших: в Москве электричка столкнулась с поездом

В субботу в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево Белорусского направления Московской железной дороги машинист электрички №6919 Москва — Усово экстренно затормозил, чтобы избежать наезда на человека, сообщает РИА Новости со сылкой на РЖД.

Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения, электричка поехала в обратную сторону и столкнулась со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 Москва – Брест.

В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда, пояснили в РЖД. Представитель МЧС в свою очередь рассказал, что были повреждены четыре вагона электрички и локомотив поезда дальнего следования.

Как рассказал очевидец инцидента в эфире телеканала "Москва 24", удар был "очень сильный". "Мы стояли в тамбуре поезда, почувствовали резкий удар. Очень сильный. Были у пары человек ушибы, сильных травм нет", — сказал он.

Вагон электрички разорвало пополам от столкновения с поездом дальнего следования на западе Москвы, передал корреспондент РИА Новости с места событий.

"По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя управления", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте Татьяна Морозова.

В поезде в момент столкновения находились более 450 человек, сообщили следователи.

"В поезде находились 455 пассажиров и поездная бригада, в электропоезде — машинист, его помощник и два контролера", — сообщила представитель московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Татьяна Морозова.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что в электричке находились 20 человек, но никто из них не пострадал. По предварительной информации РЖД, в хвосте электропоезда пассажиров не было. Всех их доставили до ближайшей станции Кунцево.

По данным следствия, в результате столкновения были госпитализированы 16 человек, в том числе локомотивная бригада пассажирского поезда и два контролера электрички.

В РЖД приводили также предварительные данные о 50 пассажирах, обратившихся за медицинской помощью.