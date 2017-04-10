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Милонов внес в Госдуму закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

13:54 10.04.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение парламента проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», в соответствии с которым предлагается полностью «запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста».

По мнению разработчиков законопроекта, под которым стоит подпись Милонова, введение запрета поможет справиться с «тлетворным влиянием» «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых самоубийств.

Ранее сообщалось, что закон о запрете доступа в социальные сети разработали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Согласно документу, опубликованному в базе законопроектов Госдумы, принятие нового закона повлечет за собой изменение правил регистрации в социальных сетях. Владелец сети обязан будет потребовать у нового пользователя паспорт и установить его настоящие имя и фамилию (ФИО), а также возраст. Регистрировать тех, кто не представил свои данные, а равно и тех, кому еще не исполнилось 14 лет, запрещается под угрозой штрафа до 300 тыс. руб.

Такой же штраф грозит владельцам социальных сетей за предоставление одному пользователю возможности завести в одной сети несколько страниц. Да, несколько страниц законопроект тоже иметь запрещает. Более того, их наличие может быть наказуемым: пользователя, который завел более одного аккаунта, предлагается штрафовать на 3–5 тыс. руб. Такой же штраф предусмотрен за предоставление при регистрации неверных ФИО и данных о своем возрасте.

Возрастные ограничения законопроектом предусмотрены не только для тех, кому еще не исполнилось 14 лет, но и для остальных несовершеннолетних. Первым, как указано выше, вообще запрещается регистрироваться в соцсетях, последним же запрещается «принимать участие в деятельности сообществ, в которых распространена информация», запрещенная в соответствии с законом к распространению среди детей.

По закону к запрещенной для распространения среди детей информации относятся в том числе нецензурная брань и информация, «формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». С учетом активного использования в соцсетях нецензурной лексики несовершеннолетние не смогут законно зарегистрироваться ни в одном сообществе вообще. Родителям же нарушителей запрета грозит штраф в 1,5–2 тыс. руб.

Предложенный Милоновым законопроект запрещает даже совершеннолетним использовать соцсети для «организации несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования», в том числе в виде распространения информации о предстоящем проведении таких акций.

Дополнительно законопроект предлагает ввести запрет на использование социальных сетей в рабочее время для работников бюджетных организаций и лиц, состоящих на гражданской госслужбе Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле законопроекта пока не видели.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждают в СМИ, они, конечно, мало реалистичны. Вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — заявил Песков.

В понедельник, 10 апреля, ВЦИОМ сообщил, что почти две трети россиян (62%) поддерживают принятие закона о введении запрета на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 14 лет. При этом среди молодежи в возрасте 18–24 лет принятие такого закона поддерживают 67%.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет и сети

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.04.2017, 23:05
Гость: Евгений В

Можно бы, но только, вот неувязка, я убежденный противник любых партий, так как они все в итоге, даже самые самые правильные и любвеобильные к населению правящие партии, скатываются в болото бюрократии и коррупции.
Последний пример: Путин создал ЕР, и что в итоге? Сам от нее отказался, и передал ее в руки Медведеву, которой по жизни ей привержен, так как у него с этой партией полное взаимопонимание и единство. Сейчас Путин иногда начал говорить о Народном Фронте...
А что касается интернета для детей и социальной справедливости, разве Вы думаете не так же?
10.04.2017, 22:45
Гость: Гость

Самые простые решения не всегда самые эффективные. Чтобы дети с крыш не прыгали, жизнь в стране должна сильно измениться. Милоновский законопроект на число самоубийств не повлияет никак.
10.04.2017, 22:38
Гость: Обьявить интернет вражеским агентом

и раздавить его трактором.
Вредные иностранные компьютеры сжечь,заменив экологически чистыми деревянными счетами от отечественного производителя из осетинской силиконовой долины.
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