Милонов внес в Госдуму закон о запрете соцсетей для детей младше 14 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение парламента проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», в соответствии с которым предлагается полностью «запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста».

По мнению разработчиков законопроекта, под которым стоит подпись Милонова, введение запрета поможет справиться с «тлетворным влиянием» «трудных» подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых самоубийств.

Ранее сообщалось, что закон о запрете доступа в социальные сети разработали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Согласно документу, опубликованному в базе законопроектов Госдумы, принятие нового закона повлечет за собой изменение правил регистрации в социальных сетях. Владелец сети обязан будет потребовать у нового пользователя паспорт и установить его настоящие имя и фамилию (ФИО), а также возраст. Регистрировать тех, кто не представил свои данные, а равно и тех, кому еще не исполнилось 14 лет, запрещается под угрозой штрафа до 300 тыс. руб.

Такой же штраф грозит владельцам социальных сетей за предоставление одному пользователю возможности завести в одной сети несколько страниц. Да, несколько страниц законопроект тоже иметь запрещает. Более того, их наличие может быть наказуемым: пользователя, который завел более одного аккаунта, предлагается штрафовать на 3–5 тыс. руб. Такой же штраф предусмотрен за предоставление при регистрации неверных ФИО и данных о своем возрасте.

Возрастные ограничения законопроектом предусмотрены не только для тех, кому еще не исполнилось 14 лет, но и для остальных несовершеннолетних. Первым, как указано выше, вообще запрещается регистрироваться в соцсетях, последним же запрещается «принимать участие в деятельности сообществ, в которых распространена информация», запрещенная в соответствии с законом к распространению среди детей.

По закону к запрещенной для распространения среди детей информации относятся в том числе нецензурная брань и информация, «формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». С учетом активного использования в соцсетях нецензурной лексики несовершеннолетние не смогут законно зарегистрироваться ни в одном сообществе вообще. Родителям же нарушителей запрета грозит штраф в 1,5–2 тыс. руб.

Предложенный Милоновым законопроект запрещает даже совершеннолетним использовать соцсети для «организации несанкционированных собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования», в том числе в виде распространения информации о предстоящем проведении таких акций.

Дополнительно законопроект предлагает ввести запрет на использование социальных сетей в рабочее время для работников бюджетных организаций и лиц, состоящих на гражданской госслужбе Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле законопроекта пока не видели.

«Мы не видели суть этого законопроекта, а только читаем в СМИ те положения, которые, возможно, в нем содержатся, в чем мы не уверены. Те положения, которые обсуждают в СМИ, они, конечно, мало реалистичны. Вряд ли здесь нужно занимать какую-то позицию», — заявил Песков.

В понедельник, 10 апреля, ВЦИОМ сообщил, что почти две трети россиян (62%) поддерживают принятие закона о введении запрета на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 14 лет. При этом среди молодежи в возрасте 18–24 лет принятие такого закона поддерживают 67%.