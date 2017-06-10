«Запад сделал ставку на большевиков, а большевики щедро за это расплатились»

Привычный взгляд на Гражданскую войну опровергнут красными командирами

Победа Белой армии означала бы распродажу нашей страны с молотка. Расплачиваясь за щедрую западную помощь, белые раздали бы самые прибыльные сферы экономики иностранцам. Эти два утверждения десятками лет тиражировались советской пропагандой и оказались накрепко вбиты в общественное сознание. Однако ранняя советская власть была не столь категорична в оценках.

Это потом идеологическая машина СССР подавала оба тезиса как непререкаемую истину, а даже в 20-х годах при большевиках выходили книги, которые не просто ставили под сомнение «щедрость» Антанты по отношению к белым, а прямым текстом авторы заявляли обратное.

Так, например, видный полководец Красной армии Николай Какурин, кстати, участник подавления Тамбовского восстания, опубликовал целый ряд фундаментальных исследований по истории Гражданской войны, и в его работах мы видим совсем не то, что в более поздние времена воспринималось как неоспоримая истина.

Для начала вспомним, что осень 1919 года – это период максимальных успехов наступления генерала Юденича на Петроград. Белые отряды вышли к Пулковским высотам. Казалось, еще немного, и большевики потеряют крупнейший город. Петроград – это порт, и помощь флота Антанты имела бы решающее значение. Чем же в это время занимались англичане, а точнее их многочисленный флот, обладавший колоссальной огневой мощью? Правильный ответ – ничем, и на это есть свидетельство, опубликованное ни где-нибудь, а именно в Советской России. Вот цитата из Какурина:

«Боевые действия враждебных флотов в Финском заливе в это время не получили большого развития. Советский флот был слаб, чтобы предпринять самостоятельные операции против английского флота. Последний же держался в общем, пассивно, преследуя частную задачу срыва морского могущества России вне зависимости от ее политической окраски.»

Здесь есть сразу несколько важных деталей. Первое - английский флот держался пассивно. То есть в решающий момент никак не помог белому наступлению. Что же его остановило, неужели корабли с красными матросами Советской республики? Конечно, нет, и Какурин не скрыват, что красный флот был слаб. Это второе признание, впрочем, банальное и общеизвестное.

Но вот третий тезис, ключевой по содержанию. Английский флот преследовал «частную задачу срыва морского могущества России вне зависимости от ее политической окраски».

То есть Британия наплевала на «политическую окраску» Юденича, им нужно было сорвать «морское могущество России». Победа Юденича англичанам была совершенно невыгодна, а вот максимальное затягивание Гражданской войны, как раз то, что нужно. Быстрая победа той или иной стороны дает возможность российскому государству начать восстановление экономики и армии. Лондону это совершенно ни к чему, и в минуту, когда Юденичу остается рукой подать до победы под Петроградом, английский флот бездействует.

Вот и вся цена «огромной английской помощи», вот и вся цена болтовне про то, как Британия «душила первое в мире государство рабочих и крестьян». В свою очередь Юденич действительно считал, что Англия не ограничится устными и дежурными проклятиями в адрес большевизма и хотя бы поддержит его наступление огнем корабельных орудий, но, как подчеркивает Какурин: «Надежды противника (Юденича – Прим. Д. Зыкин) на активное действие английского флота не оправдались».

Что было дальше? Красные получили подкрепление из других районов, подконтрольных большевикам и перешли в контрнаступление. «14 ноября было сломлено последнее сопротивление противника в районе Ямбурга. Северо-Западная армия была прижата к эстонской границе, перешла ее и была интернирована в Эстонию, согласно условиям мирного договора между Эстонией и нашим Союзом», - сообщает Какурин.

Дальше-больше, красный командир Какурин дает убийственную для красной пропаганды оценку:

«В течение операции действия флотов обеих сторон в Финском заливе не получили обширного развития. Главные силы английского флота были отвлечены к Риге, которой угрожали белогвардейские войска Бермонта-Авалова (бывшие фон дер Гольца), действовавшие в составе Латвийской армии, но сохранившие германофильскую ориентацию».

Обратите внимание, Риге угрожают белогвардейские войска (!), и поэтому туда спешит английский флот на защиту Риги. Британии и дела нет до гибели Северо-Западной армии Юденича, которая сначала отступает, а потом и вовсе оказывается интернированной, то есть принудительно задержанной в Эстонии.

Красными пропагандистами немало было наговорено об английском десанте на Севере, в частности Архангельске. Вообще само место высадки десанта говорит о многом, они бы еще на Новой земле выгрузились, ну да ладно. Чем же там занялись англичане? Да примерно тем же, что и на Балтике.

Слово Какурину: «Советские части были отброшены на котласском направлении, после чего англичане приостановили свои операции и предложили русским контрреволюционным частям эвакуироваться на другие фронты гражданской войны».

А далее, внимание: «Это предложение явилось следствием решения английской политики коренным образом изменить свои отношения к советской России, втянув ее в орбиту коммерческих и деловых отношений».

Вот тебе раз! Лондон отказывается от своего лозунга «задушить советскую Республику» как раз в тот момент, когда большевикам еще далеко до победы. На этом признания Какурина не заканчиваются. Вот его оценка политической стороны вопроса: «Образование сильного военного белого блока и возможное слияние белых правительств юга России и Сибири, очевидно, не улыбались английской политике».

Поняли? Победа белых англичанам была невыгодна до такой степени, что даже появление центрального белого правительства Юга России и Сибири «не улыбались английской политики». А почему не улыбались? Белые же, «как все знают», были иностранными прихвостнями, готовыми всю Россию распродать оптом и в розницу всем странам Антанты.

Да потому что сказки советских брехливых агитаторов – это одно, а реальная жизнь совсем другое. Белые, в отличие от красных, не подписывали с Германией капитуляцию, лживо названную Брестским «миром», и белые, в отличие от тех же красных, могли потребовать от Антанты трофеев, которые все победители Первой мировой получили от Германии и ее союзников. Это для начала.

Затем возникал вопрос легитимности всевозможных государств, появившихся на карте, усилиями большевистской «дипломатии». Мы уже видели, как например, Эстония поступила с армией Юденича, и понимаем, на чьей стороне, реально были симпатии осколков царской России, получивших независимость. Поэтому Антанта в конечном итоге, сделала ставку именно на Ленина и большевиков.

Дела важнее слов, и пропагандистская трескотня, лицемерные проклятия по адресу красных, которой бесконечно занимались лидеры Запада, не стоят ничего. А вот решение начать торговые отношения с Красной Республикой в разгар Гражданской войны – это реальное дело. Уже в начале 1920 года целая большевистская делегация отправилась в турне по Европе. От советской стороны переговорами руководил сам Красин, а среди его помощников были такие известные лица как Литвинов и Ногин. 16 января 1920 года Верховный совет Антанты снимает экономическую блокаду с Советской России.

Команда Красина первым делом отправилась в Стокгольм, где встречалась с целым синдикатом фирм Швеции, потом важные переговоры в Копенгагене с делегацией Высшего экономического совета Антанты. Красин создал торговое представительство Советской России в Италии, а под занавес турне прибыл в Лондон. Ну еще бы!

Там он встречался с представителями правительства Британии. Напомню, Гражданская война идет, не переставая: пока Красин катается по Европам, Слащев отбивает наступление большевиков на Юге, Польша захватывает Киев, в июле 1920 большевики терпят тяжелое поражение у Мелитополя, в августе вспыхивает мощнейшее антибольшевистское восстание Антонова. Чаша весов продолжает колебаться. Но в июне 1920 г. Советской кооперативной делегацией (во главе с тем же Красиным) в Лондоне учреждается Всероссийское кооперативное акционерное общество.

Россказни красной пропаганды о том, что Антанта махнула рукой на контрреволюцию, «осознав» полную ее немощь, опровергаются самими же красными командирами, оставившими детальные описания своих же поражений 1920 года.

А между тем за годы Первой мировой страны Антанты накопили колоссальные запасы снарядов, пушек, пулеметов, винтовок и всевозможного обмундирования. Склады западных армий ломились от уже ненужного военного имущества. Крошечной доли этих запасов хватало бы на то, чтобы обеспечить Белую армию на несколько гражданских войн, однако известно, что белым всю войну не хватало самого элементарного. Время от времени, из Европы в качестве демонстративного издевательства на белый фронт прибывали пара-тройка огромных консервных банок, которых гордо именовали «танками». В условиях нашего климата они вязли на каждом шагу, представляя собой идеальную мишень. Белым нужны были не гигантские коробки с черепашьим ходом и тончайшей броней, а снаряды, орудия, патроны и пулеметы. А вот этого добра в Европе лежали целые горы.

Почему же «прихвостни Антанты» не получили всего этого? Они же, в случае уже гарантированной победы, «готовы» были щедро расплатиться с «западным хозяином» русским золотом, нефтью, лесом, пушниной, заводами и всем-всем, что им Лондон укажет? На этот неудобный вопрос, красная пропаганда решила ответить совсем уже шутовской байкой, придуманной от безнадеги. И тем не менее за годы бесконечного повторения, наивная выдумка расползлась во всем закоулками и до сих пор гуляет по публицистике.

Суть красной брехни звучит так: «сознательный пролетариат и матросы стран Антанты из солидарности с большевистской Россией бунтовали и тем самым срывали поставки оружия белым».

Верить в такие «объяснения» значит, совершенно ничего не понимать в том, что такое Запад и как он управляется. Богатства России – это многие сотни миллиардов долларов, и за малую долю в виде, например, пятикратного увеличения зарплаты, тогдашний «сознательный английский матрос» повезет снаряды хоть на собственном горбу, хоть в Антарктиду. Кстати, во время Первой мировой, без всяких денег, правительство Британии бросало своих подданных штурмовать крепости Ирака, до этого гнали «сознательных» умирать в Южную Африку, десятками лет глотать пыль Афганистана и так далее.

Набрать наемников, отморозков из тюрем и с их помощью вести войну – это для английской истории – вообще обычное дело, а если им еще и хорошо заплатить, то уж привезти конвой со снарядами и патронами в помощь белым, вообще никакой проблемы не составит. Но британское правительство вовсе не желало победы белым, о чем выше открытым текстом сказал красный командир Какурин. Антанте нужна была полная разруха на месте бывшей сверхдержавы, Российской империи, и это удалось в самой полной мере.

А когда большевики в конце-концов победили, то именно они, а не белые бросились раздавать самые прибыльные сферы экономики как раз западным державам. Изучите вопрос концессионной политики большевиков и вам откроется немало интересного. Особенно поучительным в плане избавления от красной лапши с ушей станет чтение протоколов заседаний советских управленцев. Вот, например, возьмем характерные рассуждения крупного сотрудника Наркомата иностранных дел Андрея Сабанина.

«Нужно осторожно подходить к выбору национальности концессионера: не давать концессии представителям тех государств, которые проводят по отношению к России политику саботажа. Так, англичанам и немцам интересно сдать концессии, что же касается Франции и Бельгии, то тут о сдаче не может быть и речи».

Ага, англичанам, значит, «интересно сдать концессии», вот кто ваши верные союзники, понятно-понятно. А с немцами и так все давно ясно. Ну а дальше, большевики перешли от слов к делу, и начался парад концессий и «смешанных предприятий» на территории Советской России:

Приамурское горнопромышленное акционерное общество (Англия) – разведка, разработка и переработка железных, серебро- свинцовых, цинковых и прочих руд.

«Аянская корпорация» (Англия) - разработка золотых приисков.

«Лена Голфилдс». Акционерное общество. (Англия) - добыча золота и других металлов.

«Paco». Русско-английское сырьевое общество. Заготовка и экспорт пушнины.

«Брингер и К». («Тетюхе»). (Англия) - право поисков, разведки и разработки руд месторождения «Тетюхе».

«Руссанглолес». Смешанное советско-английское акционерное общество - лесозаготовительная и лесоэкспортная деятельность на Севере России.

«Двинолес». Смешанное советско-голландско-английское общество - распиловка леса и лесоэкспортная деятельность.

Неплохо поживились и американцы:

«Белуха» Американская корпорация - разведка и разработка руд в Приамурской губернии.

«А. Винт» (США). Разработка приисков по системе р. Селемджи.

«Гарриман и К, Инкорпорейтед» (США) Разработка марганцевых руд в Чиатуре.

АИК «Кузбасс». США. Эксплуатация предприятий в Кузбассе.

«Смит». США. Разработка золотых приисков в долине р. Харти.

«Синклер». США. Разработка нефти на Сахалине.

Отличный бизнес с большевиками сделали и норвежцы:

«Русснорвеголес». Смешанное советско-норвежское акционерное общество. Лесозаготовительная и лесоэкспортная деятельность на Севере России.

«Ф. Сторен». Норвегия. Разработка и эксплуатация нефтяных промыслов.

«Винге». Норвегия. Морской зверобойный промысел в водах Севера Европейской России.

«Христиансен». Норвегия. Зверобойный и рыбный промысел на Камчатке.

Да и японцам досталось немало:

Иотара Тонака». Япония. Добыча золота на Лидинском прииске.

«Хатакеяма Гомей Кайша». Япония. Рыбный промысел на Дальнем Востоке

«Цукахара Куминай». Япония. Добыча угля.

«Кита Карафута Секио Кабусики Кайша». Япония. Добыча нефти на восточном побережье Северного Сахалина.

«Кита Карафута Коогио Кабусики Кайша». Япония Добыча угля на западном побережье Северного Сахалина.

Это далеко не весь список высоко прибыльных сфер отечественной экономики, открытых большевиками для иностранцев. Финляндия добывала золото и занималась, как и Голландия, лесным бизнесом. Германия работала в сфере промышленности и внешнеторговых операций Советской России. Концессия была и у Дании. Более подробно по теме, можно прочитать в работе кандидата наук Сергея Данильченко «Концессионная политика советского государства в годы НЭПА, 1021-29 гг.»

В любом случае советская и вторящая ей еще более профанная неосоветская пропаганда не выдерживает никакой критики. Не так все было, как рассказывали детям в советской школе.