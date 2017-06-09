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Милонов предложил отправить своих коллег в Донбасс

18:45 9.06.2017
Виталий Милонов. Фото Sm alien с сайта wikimedia.org
Виталий Милонов. Фото Sm alien с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что надлежащей реализации минских договоренностей в Донбасс необходимо направить российских парламентариев.

В обращении на имя спикера Думы Вячеслава Володина он пояснил, что международные наблюдатели, которые находятся на юго-востоке Украины, не справляются с объемом возложенных на них задач.

«Очевидно, что такая сложная ситуация требует дополнительных сил наблюдения. В данной связи прошу вас рассмотреть возможность создания широкой рабочей группы из депутатов Государственной думы для осуществления взвешенного и непредвзятого мониторинга ситуации на линии соприкосновения в Донбассе», - цитирует «Интерфакс» обращение Милонова.

Парламентарий обратил внимание на то, что ситуация в Донбассе остается напряженной. Несмотря на режим прекращения огня, обстрелы продолжаются, их жертвами становятся мирные граждане. По мнению Милонова, присутствие российских депутатов в районе конфликта будет предотвращать нарушения минских договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более трех лет. За это время, по данным ООН, погибло свыше двух тысяч мирных жителей и еще около девяти тысяч получили ранения.
 

Темы: Россия, Украина, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Отношения России и Украины, Государственная Дума РФ, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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09.06.2017, 19:58
Гость: Во даёт

А сам что? Страшно? Глядишь и святым бы стал. Организовал бы с гундяевцами крестных ход перед позициями ежедневный и ежечасный, небось свой карманный Христос не выдал бы и не съел бы никто. Или только на отжим гос. собственности святого духа хватает?
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