Набиуллина рассказала об отсутствии планов по деноминации рубля

Центробанк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никакой деноминации не планировалось и не планируется», — цитирует ее «Газета.ру».

По словам главы ЦБ РФР, в планах только улучшение защиты и дизайна существующих банкнот. В прошлом месяце стало известно, что в октябре текущего года в обращение поступят новые купюры в 200 и 2000 рублей.

Ранее СМИ сообщили, то Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Банка России еще на пять лет.

