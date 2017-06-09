]]> ]]>
Главная В России Новости

Набиуллина рассказала об отсутствии планов по деноминации рубля

20:45 9.06.2017
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта wikimedia.org
Эльвира Набиуллина. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Центробанк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Никакой деноминации не планировалось и не планируется», — цитирует ее «Газета.ру».

По словам главы ЦБ РФР, в планах только улучшение защиты и дизайна существующих банкнот. В прошлом месяце стало известно, что в октябре текущего года в обращение поступят новые купюры в 200 и 2000 рублей.

Ранее СМИ сообщили, то Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Банка России еще на пять лет.
 

Темы: Россия, Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.06.2017, 03:50
Гость: Так будет более правильно

Набиуллина рассказала об отсутствии планов.
10.06.2017, 00:26
Гость: в общем то

как минимум пару нулей надо убирать,а то порядок цен какой то непривычный,не было такого ни в СССР,ни в РИ.Разве что во время войны.
09.06.2017, 23:30
Гость: ПРарацельс

Значит точно будет)))
такая же фигня была когда говорили что курс рубля никогда не упадёт)))
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.