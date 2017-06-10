Летные кадры «массово утекают» за рубеж

Олег Смирнов: У нас из пилотов выжимают все соки, поэтому они массово уезжают за рубеж

СМИ сообщают о "массовой утечке" лётных кадров за рубеж. В частности, за последние 2,5 года более 300 командиров воздушных судов и инструкторов уехали на работу в Китай, ещё 400 человек в процессе трудоустройства.

СМИ связывают это с низкой заработной платой и сообщают, что из-за этого может возникнуть нехватка пилотов в России. Однако дело не только в зарплате, да и вся ситуация возникла не вчера - экспертным мнением на этот счет поделился президент фонда "Партнёр развития гражданской авиации", экс-министр гражданской авиации СССР Олег Смирнов:

- 700 человек за 2,5 года - это очень много. Это может очень серьёзно отразиться на возможностях наших авиакомпаний. И эта ситуация нас очень беспокоит уже давно. Ведь наши авиакомпании, наши учебные заведения, потратив колоссальные средства на подготовку пилотов и особенно командиров кораблей, отдаём потом этот "золотой фонд" в другие страны бесплатно.

И это объяснимый, нормальный ход событий при рыночной экономике, потому что гражданская авиация является видом транспорта глобального, планетарного масштаба. И поскольку это глобальный бизнес, то в нём царит глобальная и жёсткая конкуренция.

Вот как раз уход наших пилотов - а они не первый раз уходят, они уходили всегда за последние 25 лет работать в зарубежные авиакомпании - это признак этой глобальной конкуренции, которую можно выиграть только одним путём – сделать условия для наших пилотов лучше, чем любые предложения извне. Других способов задержать их у нас не существует.

Советская и российская школа подготовки пилотов и командиров кораблей всегда котировалась очень высоко в мировой авиационном рынке. И эти должности на международном уровне очень авторитетны, особенно командир корабля, потому что отечественная школа готовит эту категорию исключительно с учётом всех требований международных авиационных регламентов и правил.

Об этом авиакомпании западные знают. Они прекрасно представляют себе, что командира корабля, который летает в России, не надо ни переучивать, ни тратить на него колоссальные деньги. Конечно, это для любого бизнеса привлекательнейшее приобретение. И наши пилоты за всю четвертьвековую историю, когда им были открыты двери для отъезда, они не показали ни одного негативного фактора в западных авиакомпаниях.

Когда сейчас командиров кораблей из России приглашает Китай, Корея, Вьетнам, то там не только зарплата высокая. Главное - это отстранение от лётной работы у нас, что сейчас и произошло.

Ведь в авиакомпаниях по известным причинам упали объёмы перелетов – Турция, Египет и некоторые другие страны ушли. Многие авиакомпании начали сотнями сокращать пилотов, в том числе и командиров кораблей. А перерыв в лётной работе — это потеря квалификации, а дальше это потеря работы. Поэтому пилоты соглашаются сейчас на те предложения, которые им поступают.

И ещё один очень важный момент в том, что к договору в зарубежной компании прилагается замечательный социальный пакет, где прописано всё. Если хочешь лететь один - под тебя подстроят график, за тобой пришлют необходимый транспорт. Если полетишь с семьей - откроют "зеленую улицу", помогут расселиться и устроиться. И многое другое.

Глобальная авиационная конкуренция была, есть и будет и в дальнейшем станет только жестче. Поэтому выход из положения один - условия работы экипажа и командира корабля предоставлять лучше, чем Китай, Корея, Япония, Вьетнам и все остальные страны. Кто же поедет от лучшего к худшему? Конечно, должны быть и объёмы работы, должна быть и зарплата достойная, должен быть и хороший социальный пакет. Должны быть условия и понимание. Не должно быть выжимания всех соков из пилота, как это происходит сейчас, в результате чего катастрофы происходят из-за нарушения режима сна и отдыха.

И я не думаю, что из-за избытка отечественных кадров будет сокращаться финансирование лётных школ, но разговоры начнутся. Дмитрий Медведев, наверняка, начнёт говорить, что надо экономить, надо потерпеть… Но Дмитрию Анатольевичу надо придумать меры, как нам расти так, как растёт весь мир. И тогда закончатся эти "утечки" куда бы то ни было, и люди будут все заняты в наших авиакомпаниях. А если этого не произойдёт, то этот отток кадров продолжится.