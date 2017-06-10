Главы МИД России и Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

10 июня в Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Главы внешнеполитических ведомств посвятили встечу обсуждению актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на резкое обострение отношений между Катаром и рядом других государств региона, говорится в сообщении МИД России.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона привержена своей принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных стран. При этом в Москве искренне заинтересованы в том, чтобы межгосударственные противоречия и разногласия разрешались путем диалога, снятия озабоченностей и взаимного учета интересов, не препятствовали необходимой консолидации усилий в борьбе с терроризмом и противодействии иным современным вызовам и угрозам.

Затрагивались также ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные контакты.