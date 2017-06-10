]]> ]]>
Главная В России Новости

Главы МИД России и Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

15:07 10.06.2017
Фото с официального сайта МИД РФ
Материалы по теме:

10 июня в Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел  Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Главы внешнеполитических ведомств посвятили встечу обсуждению актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на резкое обострение отношений между Катаром и рядом других государств региона, говорится в сообщении МИД России.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона привержена своей принципиальной позиции невмешательства во внутренние дела суверенных стран. При этом в Москве искренне заинтересованы в том, чтобы межгосударственные противоречия и разногласия разрешались путем диалога, снятия озабоченностей и взаимного учета интересов, не препятствовали необходимой консолидации усилий в борьбе с терроризмом и противодействии иным современным вызовам и угрозам.

Затрагивались также ключевые аспекты дальнейшего развития российско-катарских связей, включая регулярный политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество и культурно-гуманитарные контакты.

Темы: Россия, Катар, Сергей Лавров, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Министерство иностранных дел РФ
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.06.2017, 23:57
Гость: У

Все таки не понял, когда в магазины вернётся пармезан?!?!?!
10.06.2017, 23:08
Гость: Alex202

Это и есть реальная политика, вполне правильные действия. А "изгой" - это не во всём мире, а у других изгоев, которые нахально предполагают что они пуп планеты.
10.06.2017, 20:48
Гость: Катапуся

В сегодняшней ситуации Россия и так молодец, что с ней ведут переговоры. Быдло не понимает, в какой изоляции Россия. Они думают, что всё, как десять лет назад. Правительство делает всё возможное и невозможное. Спасибо им.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.