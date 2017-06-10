Из последнего интервью Путина стало известно о его внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну дал понять, что у него есть внуки. Как рассказал телеканал CNN, эта часть беседы проходила на хоккейной площадке, где Путин был в полной экипировке.

Стоун завел разговор о семье российского президента и спросил, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, но не находит много времени, чтобы поиграть с ними, передает "Интерфакс". До этого президент России публично не рассказывал о своих внуках. Известно, что у него есть две дочери.

Кроме того, речь в интервью шла об отношении США к своим союзникам, стратегической цели США по отношению к России, ядерной угрозе, борьбе с терроризмом и о многом другом. Стоун беседовал с Путиным для кабельного телеканала Showtime.