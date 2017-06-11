Кратовский стрелок не вышел из леса

МВД подтвердило ликвидацию стрелка из подмосковного поселка Кратово. Сообщается о смерти четырех человек. ВИДЕО

Мужчина в подмосковном поселке Кратово открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. Сообщается о смерти четырех человек. Бойцы Росгвардии готовили штурм дома, где засел стрелок, но ему удалось уйти из окруженного здания и скрыться в лесу. Позднее удалось установить его местоположение, и в результате спецоперации он был уничтожен.

Мужчина в подмосковном поселке Кратово открыл стрельбу по прохожим из окна своего дома. Известно уже по меньшей мере о четырех погибших, уточняет ТАСС.

Тела убитых обнаружены на территории домовладения, из которого велась стрельба.

Сообщается также о трех раненых, один из которых — боец Росгвардии.

К месту происшествия также подъехали машины скорой помощи, однако самих врачей к месту ЧП не подпускали из-за опасности. Сначала со злоумышленником пытались вести переговоры, но он выстрелил по полицейской машине, разбив в ней стекло. Тогда бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии начали штурм дома.

Но стрелок из Кратово сбежал из дома. Силовики прочесывали лес, утверждало РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Смог покинуть дом, в котором укрывался. Правоохранители предпринимают меры для задержания, прочесывают лес», — рассказал собеседник агентства. Позднее стало известно, что местоположение стрелка установлено.

По данным источника «Интерфакса», стрелок получил ранение, но смог выбраться из дома.

Далее стало известно, что преступник был блокирован в лесу, а в дальнейшем и уничтожен. В ходе поимки преступника было задействовано даже два бронетранспортера. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил подробности спецоперации в Кратово, в ходе который был ликвидирован открывший огонь мужчина, передает РИА «Новости».

«Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает», — сказал министр.

Напомним с чего началась эта история. Злоумышленник находился в частном доме на улице Пушкинской поселка Кратово Раменского района. В сарае его дома очевидцы заметили тела двоих убитых. Еще три человека смогли сбежать — у всех огнестрельные ранения: одно легкое в ногу и два тяжелых.

На канале Mash в Telegram выложили интервью одного из очевидцев событий: «Я сначала — раз — слышу выстрел и вижу у него грудина вся в крови, и я все бросил и стартанул сюда к дому. И он упал. Оказывается, он стрелял оттуда и выстрел насквозь прошел. Он ему в спину попал. Прям промеж лопаток, где солнечное сплетение, вот такая дыра. Это не пуля, это дробь. Хорошо, что я пацана домой отправил. Мы стояли, и он мог попасть в нас. У меня сейчас мурашки по коже».

По данным ТАСС, стрелок — 49-летний местный житель Игорь Зенков. Очевидцы говорят, что все произошло из-за ссоры с соседом, который построил дом, загородив солнце на участке Зенкова. Ранее Зенков работал в органах МЧС.

Как рассказали очевидцы корреспонденту агентства, в доме с Зенковым проживают всего четыре семьи, а сам он живет с матерью. Мужчина служил в Чечне во время вооруженного конфликта. Соседи подозревают, что он страдал психическим расстройством.

В социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия. На них видно, что после штурма загорелась крыша и часть дома, где укрывался злоумышленник. В какой-то момент полиция позволила медикам пройти к дому, однако спустя несколько минут стрельба возобновилась, и решение отменили.

Одна из погибших — Марина Ашаналиева, 33-летняя местная жительница. Ее муж ранен, и врачи оценивают его состояние как критическое.

Как пишут авторы канала Mash соседи говорят, что «Игорь — мужик с боевым опытом. Прошел Афганистан». Раньше он работал в МЧС в Жуковском.

В правоохранительных органах рассказывают, что устроивший стрельбу постоянно конфликтовал с соседями. Как утверждал один из анонимных собеседников РИА «Новости», «жители поселка рассказывают, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями».

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).