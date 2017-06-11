Новые подробности субботней трагедии: Кратовского стрелка нашли в колодце

Стали известны новые подробности ЧП, произошедшего в субботу в подмосковном поселке Кратово, где отставной офицер МЧС 50-летний Игорь Зенков вначале расстрелял своих соседей, а потом вступил в бой с Нацгвардией и полицией.

Как пишет «Коммерсант», 10 июня в 15:54 в службу «112» поступило первое сообщение о стрельбе у дома 4 на улице Пушкинская поселка Кратово (Раменский район Московской области).

Вначале Зенков обстрелял граждан, находившихся у дома 3 по той же улице, после чего скрылся на своей половине дома — вторая половина принадлежала некоему Бирюкову. В результате открытого Зенковым огня множественные ранения в спины получили и скончались на месте двое мужчин — некие Соловьев и Лебедев.

Собеседник ТАСС сообщил, что отставной офицер МЧС мог совершить преступление на бытовой почве: у Игоря Зенкова уже были три конфликтные ситуации с соседями. По словам источника, Зенков был недоволен автосервисом, который открыл его сосед напротив Константин Лебедев. Ему не нравилось, что возле его дома постоянно ездят машины. По некоторым данным, Зенков также был недоволен тем, что соседский дом затенял его участок.

Кроме того, полицейские вынесли из зоны обстрела двух раненых. Их скорая помощь доставила в раменскую больницу, где получившая ранения в грудь 33-летняя женщина скончалась.

В 19 часов бойцы спецназа Нацгвардии попытались провести первый штурм дома, где находился Зенков, однако были вынуждены отступить после того, как он открыл по ним стрельбу из ружья и бросил в стражей несколько гранат.

Повторная операция началась около 20 часов — на этот раз в больницу были доставлены четверо спецназовцев, получивших осколочные ранения от взрывов гранат. К счастью, ранения оказались легкими и госпитализация никому из них не потребовалась.

В 00:17 воскресенья был найден труп Зенкова. Тело находилось в газовом колодце во дворе дома, где жил убийца. Смерть наступила от огнестрельного ранения в грудь, которое, возможно, он нанес себе сам из пистолета «маузер». Пистолет лежал на груди убийцы. В колодце находилось и ружье ИЖ-18 16 калибра, которое использовал стрелок.

При осмотре дома был найден труп хозяина его второй половины Бирюкова. Его жена чудом осталась в живых, спрятавшись в подвале дома. Кроме того, правоохранительные органы пытаются установить местонахождение матери Зенкова. По словам источника «Интерфакса», женщина могла быть застрелена сыном первой, и ее тело сейчас находится под завалами сгоревшего дома.

По уточненным данным, в операции участвовали 85 полицейских и 72 нацгвардейца. Ликвидировавшие Зенкова сотрудники МВД и Росгвардии будут представлены к государственным и ведомственным наградам.

