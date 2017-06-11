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В Москве задержан топ-менеджер «Роснано» за махинации на 700 млн рублей

09:55 11.06.2017
Изображение с сайта dgp.mos.ru
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Управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков задержан в Москве по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы вылететь из России. Операция проходила при участии Службы экономической безопасности ФСБ и антикоррупционного главка МВД.

Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе в частном "Смоленском банке" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически финансировал его деятельность.

В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне из него вывели активы в пользу родного брата подозреваемого — речь идет о недвижимости на 400 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.

Темы: Россия, Аресты по резонансным преступлениям в России, Роснано
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.06.2017, 18:30
интересуюся

Понять о каких "махинациях" идет речь -не просто. Размещение средств Роснано в частном Смоленском банке - это не махинация. Деньги потом вывели. Но не топ-менеджер Роснано их вывел.
В чем махинации ?
11.06.2017, 18:25
Евгену

Завидуешь?
11.06.2017, 18:24
А что он, собственно, должен знать ?

При чем тут воровство ? Горьков ничем незаконным не занимался, никакого воровства ему не инкриминируют. Пока речь идет о якобы злоупотреблении служебным положением, выразившемся в размещении денег кампании в частном банке. НО ЭТО НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, ЭТО ОБЫЧНАЯ ВПОЛНЕ ЗАКОННАЯ ПРАКТИКА. Позднее банк лопнул и деньги были украдены. Но Горьков к этому отношения не имеет или имеет, но нужно доказать. Так что пока ни к нему, ни тем более-к Чубайсу, нет особых вопросов.
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