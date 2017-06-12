Песков заявил о недопустимости провокаций в ходе акций в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости каких-либо провокаций и незаконных действий в связи с заявлениями о возможном проведении Алексеем Навальным несанкционированной акции на Тверской улице.

"Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий", - отметил Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Ранее действия Навального прокомментировали в столичной мэрии и в силовых структурах города. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников назвал действия оппозиционера необъяснимой истерией и провокацией. В столичной прокуратуре организаторов и участников акции предупредили, что ее проведение на Тверской улице будет считаться нарушением закона.

Правительством Москвы ранее было согласовано проведение митинга и шествия "Фонда борьбы с коррупцией" 12 июня на проспекте Сахарова, однако организаторы акции, по словам Алексея Навального, из-за давления властей не смогли договориться с подрядчиками об установке сцены. Навальный заявил, что акция перенесена на Тверскую улицу.

Акции против коррупции 12 июня запланированы по всей России. Митинги уже прошли во Владивостоке, Благовещенске, Барнауле, Иркутске и других городах. Во Владивостоке акция проходила одновременно с фестивалем казачьей культуры. Полиция задержала 11 человек.