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Песков заявил о недопустимости провокаций в ходе акций в Москве

13:25 12.06.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости каких-либо провокаций и незаконных действий в связи с заявлениями о возможном проведении Алексеем Навальным несанкционированной акции на Тверской улице.

"Важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий", - отметил Песков в интервью телеканалу "Дождь".

Ранее действия Навального прокомментировали в столичной мэрии и в силовых структурах города. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников назвал действия оппозиционера необъяснимой истерией и провокацией. В столичной прокуратуре организаторов и участников акции предупредили, что ее проведение на Тверской улице будет считаться нарушением закона.

Правительством Москвы ранее было согласовано проведение митинга и шествия "Фонда борьбы с коррупцией" 12 июня на проспекте Сахарова, однако организаторы акции, по словам Алексея Навального, из-за давления властей не смогли договориться с подрядчиками об установке сцены. Навальный заявил, что акция перенесена на Тверскую улицу.

Акции против коррупции 12 июня запланированы по всей России. Митинги уже прошли во Владивостоке, Благовещенске, Барнауле, Иркутске и других городах. Во Владивостоке акция проходила одновременно с фестивалем казачьей культуры. Полиция задержала 11 человек.

Темы: Москва, Акции протеста и демонстрации в России, Алексей Навальный, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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12.06.2017, 18:16
Гость: Друг ватников и колорадов

Правильно. Кто то же должен башлять. Или ты думаешь, что глядя на Навального кто то выйдет за идею.
12.06.2017, 18:14
Гость: Только так

Тот же Медведев. И вся либеральная шваль. Набиулинско-кудринская. Путину предложить стать снова Путиным, с усилением влияния силового блока, и карт- бланшем на российский Тяньаньмынь.
12.06.2017, 18:07
Гость: ИРИНЕ

А ЧТО ТЕРЯТЬ ЕСЛИ НИЩИЕ? Вот в Европе люди не дураки бунтуют против нищеты.
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