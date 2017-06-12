Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12

Женщина, пострадавшая в крупном ДТП в Забайкалье, скончалась при транспортировке в Бурятию, число жертв аварии достигло 12 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"Еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших", - сказали в пресс-службе.

"Первый борт санавиации с тремя пострадавшими прибыл в Читу. Две женщины в тяжелом состоянии, их направят в краевую клиническую больницу, одна - в состоянии средней степени тяжести, ее разместят в первой городской больнице", - сказала замминистра здравоохранения края Наталья Игнатьева на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП под председательством губернатора Натальи Ждановой.

"Второй борт - в воздухе, он везет четырех пострадавших, третий борт формируется", - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Остальных пострадавших повезут в Читу машинами скорой помощи.

Авиация МЧС уже доставила 12 человек в Улан-Удэ. "Поступили 12 человек, один мужчина, остальные - женщины, в том числе две девушки 16 и 17 лет", - сказали в Минздраве Бурятии.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, совершившего дорожно-транспортное происшествие на федеральной дороге Иркутск - Чита, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении ведомства.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м км трассы "Байкал", где велись дорожные работы. На месте погибли 10 человек, двое скончались по дороге в больницу. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, один человек - в состоянии комы.

Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.