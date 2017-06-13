Париж вступился за задержанных участников акций в России

Власти Франции призвали Россию освободить всех, кто был задержан в Москве и других городах во время протестных акций 12 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Франции Александра Жиоржини.

Он отметил, что Париж ждет от России уважения добровольно взятых на себя обязательств в рамках СЕ и ОБСЕ относительно свободы собраний и демонстраций. «Мы призываем к немедленному освобождению задержанных участников митингов», - цитирует его агентства.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции, поддавшись призыву Алексея Навального, провели публичную акцию на тверской улице в Москве, не согласованную с властями города. В ней участвовали около четырех с половиной тысяч человек, из которых полиция задержала примерно 150.

Кроме того, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время согласованных акций и митингов в других российских городах также не обошлось без провокаций. Он подчеркнул, что полиция сделала все необходимое для соблюдения правопорядка.

