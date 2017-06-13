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Париж вступился за задержанных участников акций в России

20:00 13.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Власти Франции призвали Россию освободить всех, кто был задержан в Москве и других городах во время протестных акций 12 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Франции Александра Жиоржини.

Он отметил, что Париж ждет от России уважения добровольно взятых на себя обязательств в рамках СЕ и ОБСЕ относительно свободы собраний и демонстраций. «Мы призываем к немедленному освобождению задержанных участников митингов», - цитирует его агентства.

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции, поддавшись призыву Алексея Навального, провели публичную акцию на тверской улице в Москве, не согласованную с властями города. В ней участвовали около четырех с половиной тысяч человек, из которых полиция задержала примерно 150.

Кроме того, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, во время согласованных акций и митингов в других российских городах также не обошлось без провокаций. Он подчеркнул, что полиция сделала все необходимое для соблюдения правопорядка.
 

Темы: Россия, Франция, Акции протеста и демонстрации в России, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 22:15
Гость: Может, Франции

дома навести порядок? У нас хоть крышей над головой обеспечили, а у них людей камазами давят.
13.06.2017, 22:11
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Статья 31 Конституции РФ
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Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
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Единодушная реакция цивилизованного мира на арест демонстрантов есть призыв соблюдать собственную Конституцию!
13.06.2017, 21:46
Гость: Владимир Москва

пора выходить из всех евроорганизаций основанных на гитлеровской идеологии. Так же установить абсолютный приоритет внутрироссийского законодательства. и кстати все эти требования толерантных педе-ов противоречат принципам свободы и демократии, поскольку нарушают права большинства. да, и нельзя ли навального и иже с ним отправить на каторжные работы по прокладке метро от Калининграда до Владивостока. не ну можно гейропе или сша продать.
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