Следователи нашли арсенал кратовского стрелка

При осмотре участка кратовского стрелка Игоря Зенкова следователи нашли целый арсенал.

Его, в частности, составляли винтовка Мосина, обрез двустволки, ППШ, винтовки Пибоди Мартини и «Арисака», гранаты, минометные мины и другое оружие и боеприпасы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СКР.

По версии, следствия, Зенков находил в подмосковном лесу оружие времен Великой Отечественно войны и модифицировал его. Разрешений на хранение всего этого арсенала у него не было.

Кроме того, следователи отыскали целых две предсмертных записки Зотова (ранее сообщалось об одной). Их содержание не раскрывается.

В настоящее время поисковые работы на месте сгоревшего дома кратовского стрелка приостановлены. Их проведению помешала непогода. Отмечается, что пока не удалось найти останки матери Зотова. Следователи сомневаются в том, что она могла выжить при пожаре, поскольку самостоятельно передвигаться не могла.

Инцидент в подмосковном поселке Кратово произошел 10 июня. Зотов расстрелял четырех человек, двое из которых были его соседями, а затем в течение нескольких часов вел бой с силовиками, прибывшими на место происшествия. Четверо спецназовцев получили легкие ранения. В итоге злоумышленник был ликвидирован. По одной из версий, поводом для трагедии стали напряженные отношения Зотова с соседями.

