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Следователи нашли арсенал кратовского стрелка

18:45 13.06.2017
Фото с сайта ren.tv
Фото с сайта ren.tv
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При осмотре участка кратовского стрелка Игоря Зенкова следователи нашли целый арсенал.

Его, в частности, составляли винтовка Мосина, обрез двустволки, ППШ, винтовки Пибоди Мартини и «Арисака», гранаты, минометные мины и другое оружие и боеприпасы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на СКР.

По версии, следствия, Зенков находил в подмосковном лесу оружие времен Великой Отечественно войны и модифицировал его. Разрешений на хранение всего этого арсенала у него не было.

Кроме того, следователи отыскали целых две предсмертных записки Зотова (ранее сообщалось об одной). Их содержание не раскрывается.

В настоящее время поисковые работы на месте сгоревшего дома кратовского стрелка приостановлены. Их проведению помешала непогода. Отмечается, что пока не удалось найти останки матери Зотова. Следователи сомневаются в том, что она могла выжить при пожаре, поскольку самостоятельно передвигаться не могла.

Инцидент в подмосковном поселке Кратово произошел 10 июня. Зотов расстрелял четырех человек, двое из которых были его соседями, а затем в течение нескольких часов вел бой с силовиками, прибывшими на место происшествия. Четверо спецназовцев получили легкие ранения. В итоге злоумышленник был ликвидирован. По одной из версий, поводом для трагедии стали напряженные отношения Зотова с соседями.
 

Темы: Россия, Московская область, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 22:23
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

«В современном мире люди, которые ведут борьбу и которые считают эту борьбу справедливой для себя с их точки зрения, всегда найдут вооружение».
В.В. Путин
13.06.2017, 22:11
нетолерантный

ну нельзя же ВСЕХ людей держать за идиотов... Винтовка Пибоди-Мартини... ну-ну... то самое оружие, для УЖЖАСНОГО террррориста и марьЯка-убийцы... Вы бы ещё сюда петровский солдатский мушкет шведского образца приписали... любому НЕПРЕДВЗЯТОМУ человеку, не страдающему врождённо-воспитанным ужасом перед оружием, ясно, что мужик был просто коллекционером, слегка помешаным на огнестреле... впрочем, коллекционеры все такие...
13.06.2017, 22:11
нетолерантный

ну нельзя же ВСЕХ людей держать за идиотов... Винтовка Пибоди-Мартини... ну-ну... то самое оружие, для УЖЖАСНОГО террррориста и марьЯка-убийцы... Вы бы ещё сюда петровский солдатский мушкет шведского образца приписали... любому НЕПРЕДВЗЯТОМУ человеку, не страдающему врождённо-воспитанным ужасом перед оружием, ясно, что мужик был просто коллекционером, слегка помешаным на огнестреле... впрочем, коллекционеры все такие...
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