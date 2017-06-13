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Путин поручил утвердить комплекс мер по борьбе с допингом‍

13:25 13.06.2017
Фото с сайта sport.com
Фото с сайта sport.com
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Согласно поручению президента России Владимира Путина, правительство до 20 июня должно утвердить комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в спорте, сообщает сайт Кремля. Напомним, этот план был принят 1 февраля 2017 года и обнародован 23 мая учрежденной по инициативе президента независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством почетного президента ОКР Виталия Смирнова.

В частности, НОАК предложила маркировать словом «допинг» лекарства и биодобавки, входящие в список Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также изымать премиальные у спортсменов за результаты, достигнутые при помощи запрещенных препаратов. Эти меры должны содействовать восстановлению членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рядах WADA.

Кроме того, по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта правительству поручено: до 15 августа разработать механизм выплат серебряным и бронзовым призерам Олимпиад пенсионного возраста, до 10 ноября утвердить концепцию подготовки спортивного резерва, до 16 ноября определить порядок предоставления субсидий организациям спортивной подготовки в субъектах РФ, до 23 ноября утвердить порядок выделения средств на гранты одаренным спортсменам.

Минспорта должно до 30 ноября создать единый центр методического обеспечения и общую информационную систему на базе комплекса ГТО, а Минздрав — до 15 ноября представить модель медико-биологического обеспечения, лечения и реабилитации спортсменов.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Спортивные события и персоны, Министерство спорта РФ, Владимир Путин
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13.06.2017, 16:10
Гость: SL

Сперва на допинге воровал, теперь на борьбе с допингом наворуется. Весело живет!
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