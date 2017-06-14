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Минтруд выступил с идеей о заморозке пособий по безработице

18:29 14.06.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Министерстве труда подготовили проект постановления правительства, согласно которому в 2018 году размер пособия по безработице индексироваться не будет.

Это означает, что в будущем году минимальный и максимальный размер пособия в будущем году останется на нынешнем уровне – 850 и 4900 рублей соответственно, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Отмечается, что размеры пособий по безработице в России остаются неизменными с 2009 года.

Некоторое время назад в ведомстве заявляли о намерении поднять размер пособия до уровня прожиточного минимума. Руководитель департамента занятости населения Михаил Кирсанов уверял, что министерство работает над проектом соответствующего федерального закона.

В настоящее время официально зарегистрированы в качестве безработных более 838 тысяч россиян.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Зарплаты и пособия в России, Рынок труда и безработица в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 21:07
Минтрудко затрещал, сильнее защелкал:

— Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?
Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит:
— Ой, тепло, голубчик Минтрудушко!
14.06.2017, 20:39
Праально!

Шоб эти берзаботные с голоду подохли!
14.06.2017, 20:28
И.В.С.

А чиновники Мин.Труда ,что делают для создания новых рабочих мест и борьбы с практикой ,когда старше 40 лет можно найти работу в основном по блату? А может и оплачивать их каторжный труд как каторжникам, в размере минимального пособия?
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