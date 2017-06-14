Минтруд выступил с идеей о заморозке пособий по безработице

В Министерстве труда подготовили проект постановления правительства, согласно которому в 2018 году размер пособия по безработице индексироваться не будет.

Это означает, что в будущем году минимальный и максимальный размер пособия в будущем году останется на нынешнем уровне – 850 и 4900 рублей соответственно, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Отмечается, что размеры пособий по безработице в России остаются неизменными с 2009 года.

Некоторое время назад в ведомстве заявляли о намерении поднять размер пособия до уровня прожиточного минимума. Руководитель департамента занятости населения Михаил Кирсанов уверял, что министерство работает над проектом соответствующего федерального закона.

В настоящее время официально зарегистрированы в качестве безработных более 838 тысяч россиян.

