В Госдепе США объяснили отсутствие поздравления с Днем России

США поздравили Россию с национальным праздником, но сделали это через посольство в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.

В соответствии с новым подходом, принятым при администрации Дональда Трампа, "официальные поздравления передаются через посольства США". "Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - отметили в пресс-службе. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства".

Ранее в российской дипмиссии в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - говорилось в сообщении на странице посольства в Facebook.