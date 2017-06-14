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В Госдепе США объяснили отсутствие поздравления с Днем России

09:24 14.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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США поздравили Россию с национальным праздником, но сделали это через посольство в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.

В соответствии с новым подходом, принятым при администрации Дональда Трампа, "официальные поздравления передаются через посольства США". "Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - отметили в пресс-службе. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства".

Ранее в российской дипмиссии в Вашингтоне обратили внимание на отсутствие традиционного поздравления с Днем России от властей США.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", - говорилось в сообщении на странице посольства в Facebook.

Темы: США, Отношения России и США, Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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14.06.2017, 18:27
Гость: Дед Щукарь

Они на Алёшеньку НавалЁного уже поистратилися изрядно.
14.06.2017, 14:55
Гость: Не впервой

Но солью и спичками запастись надо.
14.06.2017, 14:39
Гость: иван з.

Вот и хорошо. 4 июля на открытку тратиться не надо.
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