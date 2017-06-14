Экс-глава ФСИН приговорен к восьми годам колонии за мошенничество

Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер был приговорен к восьми годам колонии и выплате штрафа, так как Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Судья Елена Аверченко заключила, что Реймер приговаривается к «восьми лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей».

Обвинены в мошенничестве Реймер и его коллеги, Криволапов и Определенов, после того, как раскрылась их афера с электронными браслетами. Скандал разгорелся четыре года назад. Выяснилось, что при цене в 19 тысяч рублей электронные браслеты закупались более чем за 100 тысяч

По итогам подсчетов, экс-главой организации и его подельниками было украдено порядка 1,23 миллиарда рублей. Защита намерена обжаловать приговор.