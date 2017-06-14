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Экс-глава ФСИН приговорен к восьми годам колонии за мошенничество

15:56 14.06.2017
Фото с сайта rferl.org
Фото с сайта rferl.org
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Бывший руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Реймер был приговорен к восьми годам колонии и выплате штрафа, так как Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале суда. Судья Елена Аверченко заключила, что Реймер приговаривается к «восьми лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей».

Обвинены в мошенничестве Реймер и его коллеги, Криволапов и Определенов, после того, как раскрылась их афера с электронными браслетами. Скандал разгорелся четыре года назад. Выяснилось, что при цене в 19 тысяч рублей электронные браслеты закупались более чем за 100 тысяч

По итогам подсчетов, экс-главой организации и его подельниками было украдено порядка 1,23 миллиарда рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2017, 02:57
Гость: Длинный нос

А Сталин точно коррупционеров истреблял? Гумилёв, Маяковский, Цветаева, Есенин, Троцкий, Мандельштам, 16-летняя посмертно реабилитированная сестра моего знакомого были коррупционерами?
15.06.2017, 02:47
Гость: Длинный нос

Он федерально наказывал тех, кто не хотел мошенничать.
15.06.2017, 00:05
Гость: Эльвира

В нынешней ситуации России нужен лидер типа Сталина. Если не заработает конвеер по уничтожению коррупционеров последствия будут катастрофичными для всех, в том числе для тех, кто сидят в высоких креслах. Неужели напрочь отсутствует чувсво самосохранения?
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