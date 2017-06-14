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Родительский комитет предложил ввести присягу для подростков

19:12 14.06.2017
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Паспорт РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считает, что российские подростки, впервые получающие паспорт, должны присягать на верность Отечеству. Эту идею она высказала в письме на имя президента РФ Владимира Путина, сообщает RT.

Она отметила, что сегодня выдача паспортов 14-летним гражданам проходит в формальной обстановке, а должна быть торжественным событием, аналогичным принятию воинской присяги, получению диплома или вступлению в брак.

Волынец предлагает отводить для этой процедуры специальные помещения в паспортных столах, где должны быть герб и флаг России. По ее мнению, подростки при получении паспорта должны давать клятву, положив правую руку на Конституцию.

Глава комитета считает, что торжественная выдача паспорта подросткам будет способствовать воспитанию патриотизма и повышению гражданской ответственности молодежи.

Идею Волынец поддержали в Госдуме. В частности, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что присяга будет «еще одним кирпичиком в деле патриотического воспитания» молодежи.

Мнения самих подростков по этому поводу разделились. Одни согласны с предложением превратить получение паспорта в торжественное мероприятия, другие сочли пустой тратой времени.

Ранее Путин предложил Госдуме обсудить вопрос о присяге для тех, кто получает гражданство РФ. При этом он сослался на опыт других государств. В нижней палате парламента идею поддержали, фракции и отдельные депутаты уже начали представлять свои варианты текста торжественной клятвы.
 

Темы: Россия, Общественно-политическая жизнь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 00:04
Гость: Поздно присягать

В 14 лет, надо с первого класса и до самых 14ти строго спрашивать знаниями и делами.
Вот тогда это будет гражданин, а так владелец паспорта.
14.06.2017, 23:11
Гость: косьма

Не поминай имя божье всуе, Стараниями провластных активистов скоро слова патриот и идиот будут восприниматься как синонимы.
14.06.2017, 22:17
Гость: потенциал не исчерпаем

Ещё можно и глупее .Ведь это самый эффективный метод подойти вплотную к кормушке.Не верите?Спросите у Поклонской и Милонова и они хором с Яровой и Мезулиной вам ещё частушки отчебучат.
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