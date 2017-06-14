Протесты-2017: бунт поколения фейков?

Западная пресса сделала несогласованные и не особо многолюдные акции российских подростков одной из центральных тем мировых новостей

«Вот почему Путину следует опасаться поколения 2000-х», «Поколение YouTube против поколения "зомбоящика"» - под такими кричащими заголовками выходили в западных и украинских СМИ материалы, посвященные инициированным Алексеем Навальным 12 июня акциям протеста.

Европейская и американская пресса сделала несогласованные и не особо многолюдные акции подростков на улицах российских городов одной из центральных тем мировых новостей.

The Times в одном из своих материалов, посвященных протестам 12 июня, пишет о том, что «Кремль запустил кампанию устрашения школьников, студентов и оппозиционных фигур, стремясь подавить инакомыслие», в другом – что «Путин предает российское молодое поколение тем, что поощряет клептократическое правление».

Швейцарская Tagesanzeiger утверждает, что молодое поколение может стать опасным для российской власти: «...маленький бунт дает надежду на то, что в стране вырастет новое поколение, которое потребует ответа от своих властей и не станет просто пожимать плечами».

Los Angeles Times «предупреждает»: «Путину следует опасаться поколения 2000-х: они игнорируют подконтрольные государству СМИ... Многие из участников акции 26 марта (...) - молодые люди от 18 до 22 лет, новая демографическая группа активистов, вызвавшая потрясение в Кремле».

Практически каждое уважающее себя западное средство массовой информации высказалось примерно в том же роде.

Европейские журналисты и российские прозападные эксперты с радостью констатировали тот факт, что юные россияне, в отличие от своих родителей, бабушек и дедушек, совсем не в восторге от просмотра новостей по ТВ. Главный источник информации для них – это YouTube. И теперь, посмотрев 12 миллионов раз «антикоррупционное» видео Навального, они готовы выходить на улицу и изменять страну...

С одним из приведенных выше утверждений я вынужден согласиться. YouTube и социальные сети действительно заменили значительной части российских подростков СМИ и книги. Вот только это совсем не радость. Это – беда. Тот, кто читал «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, тот поймет.

И у беды – «две стороны».

Первая заключается в том, что специфика визуальной подачи контента понижает критичность восприятия. А то, что информация, по сути, неофициальная, и за ее распространение сложно кого-либо привлечь к ответственности, открывает широчайший простор для распространения лжи.

Миллионы людей в свое время поверили в достаточно безобидный фейк от канала BBC, «украсившего» накладными молниями видео, запечатлевшее извержение вулкана в Чили. Ролик по сей день «гуляет» в Сети, набирая множество восхищенных отзывов, хотя его авторы уже давно признались в подделке.

И подобных историй – множество. Как не поверить, например, в то, что папа римский действительно сдернул со стола скатерть, не сдвинув при этом стоящие на ней предметы, если ты видел все собственными глазами? Хотя, конечно же, это очередной фейк, созданный сетевыми шутниками.

И точно так же российские школьники склонны верить в «расследования» Алексея Навального. Детям не нужны документы и другие доказательства. Детям главное, что «популярный чувак» говорит с ними на их языке и взывает к «правильным» вещам – например, к жажде справедливости, обостренной юношеским максимализмом.

Ребенку достаточно поверить в какую-нибудь одну ложь от либеральной оппозиции, и все остальные фейки пойдут к нему в сознание, как по маслу.

Дети верят в то, что в Донбассе есть российские войска (хотя любой адекватный человек уже давно воспринимает подобные утверждения, как анекдот), в то, что Россия «сбила» «Боинг» в 2014 году и в то, что Евромайдан был «мирным протестом», который «попытался расстрелять злой Янукович».

Вторая угроза, которую несет российским подросткам YouTube – это то, что он отучает их думать. Ведь чтение, которое вытесняется сегодня веселыми видео, – это не только получение новой информации, но и одна из самых эффективных разновидностей тренировки для «серого вещества».

Добросовестный видеоблогер не пытается манипулировать своей аудиторией и использует визуальный формат для предоставления зрителям убедительных доказательств своей правоты.

Недобросовестному же достаточно подобрать манипуляционный видеоряд. Говоришь о коррупции? Запусти веером фото дворцов и дорогих автомобилей. И среднестатистический 15-летний подросток уже не будет задумываться над тем, что никаких доказательств самой коррупции ему не предоставили.

Что стоит делать властям России, чтобы уберечь российскую молодежь от действий, способных погубить нашу страну?

Две возможные меры лежат буквально на поверхности.

Во-первых, занять молодежь чем-то более интересным и полезным, чем сидение на YouTube – начиная от спорта и заканчивая программированием и робототехникой (только все это должно быть доступно, как в старые добрые времена, а не стоить безумных денег).

Второе – постараться целенаправленно достучаться до родителей заблудших чад, от которых сами дети находятся в прямой материальной зависимости. И убедить их уберечь сыновей и дочерей от необдуманных поступков.

Ну а в дальнейшем – ликвидировать на системном уровне раздражители, вызывающие у подрастающего поколения острое ощущение несправедливости. Но это уже – немного другая история...