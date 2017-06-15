]]> ]]>
Главная В России Новости

Власти РФ решили ограничить для граждан запросы в реестр недвижимости

10:28 15.06.2017
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
Алексей Навальный © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Любителям разоблачительных расследований вроде Алексея Навального впредь придется заручаться согласием ФСО, чтобы получить выписку из реестра недвижимости об объектах, принадлежащих членам семей высших должностных лиц России: такая поправка появилась в законопроекте, который Госдума намерена принять во втором чтении. Об этом сообщает МК.

При обсуждении в первом чтении внесенного президентом законопроекта замглавы ФСО Николай Кондратюк говорил депутатам, что инициатива является ответом на «новые вызовы и угрозы». Но первоначально в тексте не было ни слова об особенностях защиты информации о первых лицах. Напомним: по Закону «О государственной охране» охраняемыми лицами в РФ являются бывший и действующий президенты, проживающие с ними или сопровождающие их члены семьи, премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, главы Конституционного, Верховного судов и Следственного комитета и генпрокурор, при этом президент вправе сам предоставить госохрану другим должностным лицам и «иным гражданам».

Трудно сказать, повлияло ли фильм «Он вам не Димон» на ход мысли законодателей, но в документ, где первоначально говорилось о новых требованиях, предъявляемых к сотрудникам ФСО, и уточнялись их полномочия, были внесены поправки, которые дополняют перечень задач службы новой — «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Обработка персональных данных этих объектов будет возможна только с их личного согласия «и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами».

Соответствующие изменения вносятся и в действующий Закон «О персональных данных», где «персональными данными» названа любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. А их «обработкой» признано любое действие с использованием Интернета или без него, включая «сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных».

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Федеральная служба охраны РФ, Алексей Навальный
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2017, 14:37
Alexander Afonin

Борьба с коррупцией набирает обороты :)))) Теперь коррупционеры будут защищены законом. Россия это государство победившей МАФИИ. Что бы жить "нормально" следует быть членом мафии. Как ,когда то членство в КПСС гарантировало определённые льготы- так в наше время нужно быть членом Единой России , или чиновником -коррупционером: что по сути одно и тоже
15.06.2017, 14:02
такс

Надо запретить знать кто президен Просто обьявлять начальник номер 1 начальник номор 2 и так далее
15.06.2017, 13:41
Павел__

"об объектах, принадлежащих членам семей высших должностных лиц России"
- да, поправка "давно назрела".
С ней гнидам, на буднях рассказывающим нам о своем "патриотизме", а на выходных - отдыхающих в домиках в лондонах и маямах и прочих "гадких западах" - будет гораздо легче врать про свой "патриотизм" и обличать "агентазападанавального".
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.