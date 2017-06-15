Власти РФ решили ограничить для граждан запросы в реестр недвижимости

Любителям разоблачительных расследований вроде Алексея Навального впредь придется заручаться согласием ФСО, чтобы получить выписку из реестра недвижимости об объектах, принадлежащих членам семей высших должностных лиц России: такая поправка появилась в законопроекте, который Госдума намерена принять во втором чтении. Об этом сообщает МК.

При обсуждении в первом чтении внесенного президентом законопроекта замглавы ФСО Николай Кондратюк говорил депутатам, что инициатива является ответом на «новые вызовы и угрозы». Но первоначально в тексте не было ни слова об особенностях защиты информации о первых лицах. Напомним: по Закону «О государственной охране» охраняемыми лицами в РФ являются бывший и действующий президенты, проживающие с ними или сопровождающие их члены семьи, премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, главы Конституционного, Верховного судов и Следственного комитета и генпрокурор, при этом президент вправе сам предоставить госохрану другим должностным лицам и «иным гражданам».

Трудно сказать, повлияло ли фильм «Он вам не Димон» на ход мысли законодателей, но в документ, где первоначально говорилось о новых требованиях, предъявляемых к сотрудникам ФСО, и уточнялись их полномочия, были внесены поправки, которые дополняют перечень задач службы новой — «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей». Обработка персональных данных этих объектов будет возможна только с их личного согласия «и (или) с согласия органов государственной охраны, за исключением персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами».

Соответствующие изменения вносятся и в действующий Закон «О персональных данных», где «персональными данными» названа любая информация, прямо или косвенно относящаяся к физическому лицу. А их «обработкой» признано любое действие с использованием Интернета или без него, включая «сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных».