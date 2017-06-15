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Медведев назвал срок запуска системы Tax Free в России

21:45 15.06.2017
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Система Tax Free начнет работу в России с 1 октября текущего года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания в кабмине.

Иностранные граждане, выезжающие за пределы РФ, смогут возвращать налог на добавленную стоимость (он составляет 18%) за вычетом комиссии компании, обслуживающей систему. Медведев уточнил, что речь идет о гражданах стран, которые не входят в состав ЕАЭС, передает ТАСС.

Премьер отметил, что затраты на нововведение составят около 260 миллионов рублей. Рассчитывается, что эти расходы окупятся за счет розничного товарооборота.

Российские власти ожидают, что система Tax Free поможет продвижению отечественных товаров за рубеж и позитивно отразится на развитии туристической отрасли. В пилотном режиме система заработает в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
 

Темы: Россия, Налогообложение в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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