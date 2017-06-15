СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для военных пенсий‍

Законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет разработали ведомства, предусматривающие военную службу. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств, а также на источник в Минобороны.

Ежегодно военным выплачивается порядка 350–400 млрд рублей в качестве досрочных пенсий. В настоящее время офицер с 20-летним стажем получает пенсию в размере 50% от своего оклада и по 3% от каждого года службы свыше 20 лет. Увеличением срока службы военнослужащих, по мнению авторов проекта, поможет сэкономить сотни миллиардов рублей. Как сообщает «Ридус», по предварительным данным, законопроект может быть готов в 2018 году после президентских выборов. Отмечается, что он не затронет тех военнослужащих, чей контракт на 20 лет выслуги истекает. Остальным придется служить на пять лет дольше.

По мнению экспертов, данное нововведение снизит привлекательность военной службы и приведет к сокращению числа делающих стать военнослужащим в России. Известно, что решение о «повышении пенсионного возраста для военных пенсионеров» было принято президентом Владимиром Путиным еще в марте этого года. Разработчики законопроекта заверили, что оно не связано с возможным повышением пенсионного возраста в целом.