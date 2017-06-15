]]> ]]>
Главная В России Новости

СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для военных пенсий‍

15:27 15.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет для получения военной пенсии с 20 до 25 лет разработали ведомства, предусматривающие военную службу. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к руководству одного из силовых ведомств, а также на источник в Минобороны.

Ежегодно военным выплачивается порядка 350–400 млрд рублей в качестве досрочных пенсий. В настоящее время офицер с 20-летним стажем получает пенсию в размере 50% от своего оклада и по 3% от каждого года службы свыше 20 лет. Увеличением срока службы военнослужащих, по мнению авторов проекта, поможет сэкономить сотни миллиардов рублей. Как сообщает «Ридус», по предварительным данным, законопроект может быть готов в 2018 году после президентских выборов. Отмечается, что он не затронет тех военнослужащих, чей контракт на 20 лет выслуги истекает. Остальным придется служить на пять лет дольше.

По мнению экспертов, данное нововведение снизит привлекательность военной службы и приведет к сокращению числа делающих стать военнослужащим в России. Известно, что решение о «повышении пенсионного возраста для военных пенсионеров» было принято президентом Владимиром Путиным еще в марте этого года. Разработчики законопроекта заверили, что оно не связано с возможным повышением пенсионного возраста в целом.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.06.2017, 23:49
Ц

Влияет ! Если зарплата минимальная то за год получаешь 1 балл, если побольше то 7 , далее считаются все деньги уплаченные в пенсионный фонд и чем их больше , тем больше пенсия, все просто. Да и чего тут спорить, на сайте пенсионного фонда все предельно ясно описано и есть пенсионный калькулятор, а личные баллы и свою пенсию можно легко проверить в личном кабинете пенсионного фонда онлайн
15.06.2017, 22:53
такс

Вы сначала прочитайте потом задавайте вопросы
15.06.2017, 22:51
такс

Зарплата не влияет если вы не знаете у нас разные пенсионные системы для чиновников военных и населения Именно по этому желающих работать всё меньше А зарплата например в 1983 доходила до 800 рублей
Все комментарии (20)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.