«Кировлес» предъявил иск Навальному на 16 млн рублей

В Никулинский суд Москвы поступил иск от компании «Кировлес», ответчиками по которому указаны оппозиционер Алесей Навальный, Вячеслав Опалев и Петр Офицеров.

Предприятие требует от них возмещения ущерба, причиненного преступлениями, на сумму 16 миллионов 165 тысяч рублей.

В пресс-службе суда РИА Новости рассказали, что иск принят к производству. Досудебная подготовка по делу намечена на 29 июня.

Дело «Кировлеса» рассматривалось в суде уже дважды. В 2013 году Навальный получил пять лет лишения свободы условно, но через некоторое время Верховный суд РФ отменил приговор. Поводом для этого послужило постановление Европейского суда по правам человека.

Повторно и на тот же срок Навальный был осужден в феврале текущего года. В мае приговор был признан законным и обоснованным и оставлен в силе.

