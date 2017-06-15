Россиянам проще достучаться до президента, чем до местного руководства

Подготовка прямой линии не обошлась и без небольшого скандала

Все готово к очередной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Она станет пятнадцатой по счету с 2001 года. На данный момент поступило 1,6 млн вопросов. Нынешняя прямая линия спровоцировала две темы для бурного обсуждения: перенос с апреля на июнь и «репетиции» с будущими участниками. Как же на самом деле обстоит дело?

15 июня пройдет очередная, пятнадцатая по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Прямые линии проводились Владимиром Путиным в должности и президента, и премьер-министра. Самая длительная – прошла в 2013 году, она продолжалась почти пять часов. Больше всего вопросов (90) успели задать Путину в 2011-м, а всего вопросов (3,25 млн) больше всего было получено в 2015 году.

Первая прямая линия состоялась в 2001 году. В 2004 году ее заменили большой пресс-конференцией президента, а в 2012-м она вовсе не состоялась, поскольку именно в тот год было решено перенести мероприятие с традиционного декабря на более теплое время года. В качестве такового был выбран апрель, когда и проходили прямые линии последующих четырех лет.

2017 год принес новый сюрприз, поскольку вместо апреля прямая линия оказалась назначена на 15 июня. Данный перенос, разумеется, вызвал различные версии о его причинах. Самой смешной, безусловно, стала идея о том, что Путин испугался неизбежных вопросов об антикоррупционных митингах, прошедших в России 26 марта.

Тут конспирологам, явно страдающим короткой памятью, стоит напомнить прямую линию 2011 года. Она прошла 15 декабря, когда уже в полную силу разгорелся скандал вокруг высказанных оппозицией обвинениях в фальсификациях на выборах в Государственную думу и начались массовые акции протеста. Тогда данной теме оказалось посвящено несколько вопросов.

При желании в адрес президента можно высказать различные упреки и обвинения, но одно можно сказать точно – неудобных и неприятных вопросов он никогда не боялся.

Если же так хочется найти причину переноса с апреля на июнь, то можно обдумать идею, что это связано с президентскими выборами. Они, как известно, пройдут 18 марта 2018 года. Возможно, все дело в желании Кремля немного дистанцировать от них следующую прямую линию, чтобы в обществе спал электоральный ажиотаж.

Что же касается прямой линии 2017 года, то на нее на данный момент поступило около 1,6 млн вопросов. Большинство из них касается, как, впрочем, и обычно, социальной тематики, проблем ЖКХ и здравоохранения.

Примечателен комментарий пресс-секретаря президента, который открыто «уколол» нижестоящие органы власти, сказав, что большинство поступивших вопросов из тех, что «могут и должны решать местные региональные власти», а «люди зачастую говорят о том, что до президента им достучаться иногда бывает легче, чем до руководства своих собственных регионов». В то же время Дмитрий Песков отметил, что региональные власти оперативно реагируют на озвученные в эфире обращения граждан и поручения президента после прямой линии.

Подготовка прямой линии не обошлась и без небольшого скандала, вернее, попытки его создать.

РБК сообщило со ссылкой на собственные источники, что с участниками будущей прямой линии якобы проводятся инструктажи-репетиции, для чего их специально собирают в подмосковном пансионате.

Кремль назвал эти сообщения абсурдными. По словам Дмитрия Пескова, «организаторы, действительно, встречаются с гостями... Действительно, с ними регулярно перед прямыми линиями проводятся встречи, где им рассказывают: как будет проходить, во сколько им нужно приехать, как приехать – такие обычные логистические организационные моменты. Это, наверное, неправильно называть какой-то репетицией, репетиция абсолютно невозможна по темам».

Пресс-секретарь президента уточнил, что на прямую линию приглашают людей, которые «занимали активную гражданскую позицию» и как-то себя проявили. Многие из них приехали из других городов, поэтому им необходимы подобные информационные встречи.

В свою очередь участник прямой линии, который рассказал о этом сборе журналистам, сообщил подробности: «Нас разделили на несколько групп, каждый зачитывал свой вопрос, девушки с телеканалов внимательно всех выслушивали, делали какие-то пометки в блокноте».

Есть момент, который очень важен для понимания ситуации.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – это не просто политическое событие, не просто общение президента с обществом, это еще и ТВ-шоу, причем масштабное, сложноорганизованное (с включениями из других регионов) и высокорейтинговое. Ничего удивительного, что телевизионщикам требуется серьезная подготовка, включая выяснение деталей вроде темпов речи, дефектов дикции, возможной нервной реакции на стресс и т. д. вероятных будущих выступающих.

Наверное, это даже действительно можно назвать репетицией, но только не в содержательном, а техническом аспекте.

Что же касается существа разговора Путина с народом, то это тема для следующего текста – уже по итогам прямой линии.