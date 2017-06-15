Путин: рост ВВП наблюдается уже третий квартал подряд

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что увеличение ВВП наблюдается уже на протяжении трех кварталов подряд.

«Первое, и очень важное: у нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но, тем не менее, из квартала в квартал», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рост ВВП в первом квартале текущего года ускорился до 0,5%. По словам президента, рецессия в экономике России завершилась, страна перешла к периоду роста.

22 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента.

В середине апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила российское руководство за антикризисные меры. По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27-28 долларов за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ.

Онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным смотрите здесь.