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Путин: рост ВВП наблюдается уже третий квартал подряд

13:13 15.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что увеличение ВВП наблюдается уже на протяжении трех кварталов подряд.

«Первое, и очень важное: у нас три квартала подряд наблюдается рост экономики, рост ВВП. Скромный, но, тем не менее, из квартала в квартал», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что рост ВВП в первом квартале текущего года ускорился до 0,5%. По словам президента, рецессия в экономике России завершилась, страна перешла к периоду роста.

22 мая глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономическая ситуация в России в первом квартале дает основания для того, чтобы ожидать роста ВВП в 2017 году на два процента.

В середине апреля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила российское руководство за антикризисные меры. По ее словам, когда цены на нефть рухнули со 100 до 27-28 долларов за баррель, со стороны российской экономики последовал всесторонний ответ.

Онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным смотрите здесь.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 14:52
Гость: Рост

ВВП глобальное достижение правительственной команда работает, наконец полный вперёд! А сколько там дали.....0,0005% не густо правда да статисты ещё добавили ну вот общими усилиями - и полный вперёд!
15.06.2017, 14:51
Гость: +++

=Он подчеркнул, что рост ВВП в первом квартале текущего года ускорился до 0,5%=

Не смешите меня. 0,5% - это в пределах статистической погрешности при условии, что Росстат не занимается фальсификацией данных.
15.06.2017, 14:50
Гость: А так всё прекрасно

Рост благосостояния ВВП растёт уже третий год подряд. Вот только благосостояние народа за три года опустилось до уровня 1998года
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