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Президент рассказал о двух внуках и отказался делать их «принцами крови»

13:57 15.06.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поделился подробностями о своей семье. Российский лидер отметил, что, несмотря на слухи, его дочери находятся в Москве и занимаются наукой и образованием. Он также добавил, что его дети не лезут в политику и живут рядовой жизнью.

«И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью», — сообщил глава государства, добавив, что недавно во второй раз стал дедушкой.

В то же время он отказался привести какие-то детали, объяснив это тем, что не хочет, чтобы его внуки «росли какими-то принцами крови». «Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное рядовое общение в детских коллективах. Стоит только мне сейчас сказать возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка», — констатировал президент. Он также призвал отнестись к этой позиции с пониманием.

Ранее в июне Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о своих отношениях с детьми и внуками. Он признался, что является дедушкой, и посетовал на нехватку времени, которое он мог бы посвятить общению с внуками. Говоря о дочерях, глава государства рассказал, что они замужем и никак не связаны с политикой или крупным бизнесом.

Онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным смотрите здесь.

Темы: Владимир Путин
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15.06.2017, 14:43
и отказался делать их «принцами крови»

У нас уже есть один. Его зовут Димочка. Живет в Белом доме.
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