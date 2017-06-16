Мизулину возмутило расследование гибели в ДТП якобы пьяного ребенка

Член Совета Федерации Елена Мизулина прокомментировала данные о том, что сбитый в конце апреля в городе Железнодорожном шестилетний мальчик был пьян. По мнению сенатора, эти сведения – «полнейший беспредел и абсурд». Елена Мизулина подчеркнула, что она будет следить за развитием ситуации. Об этом сообщает "Интерфакс".

– Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить? – заявида сенатор.

Ранее жительница Железнодорожного заявила, что сбитый ею мальчик был в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии специалисты подтвердили, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя.

Елена Мизулина отметила, что Следственный комитет России планирует забрать у полиции расследование этого дела. Сенатор добавила, что если выяснится информация о подлоге во время уголовного дела, то это будет серьезное преступление, связанное с фальсификацией данных, сообщается на официальном сайте члена Совфеда.