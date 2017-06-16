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Кремль ответил на слова Германии и Австрии об угрозе новых санкций США

14:50 16.06.2017
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Новый пакет антироссийских санкций США способен нанести вред и тем, кто их поддерживает. В этой связи заявления Германии и Австрии о том, что эти ограничения являются угрозой для энергетической безопасности Европы, «понятны и объяснимы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, позицию Россию к «новым санкционным устремлениям» Владимир Путин выразил 15 июня на прямой линии. Пресс-секретарь президента напомнил, что к новым ограничениям Россия «относится <...> крайне негативно».

«Безусловно, они (санкции), как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает, и тем, кто к ним присоединяется», — заметил Песков. По его словам, «многие» фермеры и промышленники в Германии несут «прямые убытки» от антироссийских санкций. «И поэтому, конечно, проявление недовольства вполне понятно и объяснимо», — заключил Песков.

Накануне, 15 июня, главы МИД Германии и Австрии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн выпустили совместное заявление по готовящимся антироссийским санкциям США. Новые ограничительные меры прежде всего направлены против российского топливно-энергетического комплекса. ​По словам Керна и Габриэля, новые санкции будут нести угрозу энергетической безопасности Европы, так как могут ограничить европейским компаниям выбор поставщиков.

«Санкции как политический инструмент не должны мешать экономическим интересам», — отмечалось в заявлении глав МИД Германии и Австрии. Они заметили, что пакет санкций будет угрожать работе европейских компаний одновременного на американских проектах и на «Северном потоке — 2» с Россией. Подобные действия Вашингтона могут привести к снижению конкурентоспособности и ликвидации тысяч рабочих мест, заметили Керн и Габриэль.

Действующие против России санкции Керн и Габриэль в то же время поддержали. Они необходимы в качестве ответа на «вопиющее нарушение Россией принципа нерушимости границ в Европе», подчеркнули они.

Ранее, 14 июня, сенат США одобрил внесение санкций против России в пакет санкций против Ирана, что позволит их принять в ближайшее время. Новые санкции хотят ввести за «вмешательство (России) в президентские выборы».

Документ дает президенту США право накладывать санкции на компании, которые инвестировали от $1 млн в строительство Россией экспортных трубопроводов или предоставили для этих целей оборудование, в том числе в лизинг, технологии и услуги. В законопроекте есть отдельный параграф про «Северный поток — 2», в котором указывается, что США будут продолжать препятствовать реализации проекта «из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ на Украине».

Впрочем, законопроект сначала должен быть принят в палате представителей, а затем его должен подписать президент США.

Темы: Австрия, Германия, Международная политика, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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16.06.2017, 21:32
Для Anton

"... но наказать Россию за вмешательство в выборы Америки святое дело..."

Наказать Россию за _недоказанное_ вмешательство в "выборы Америки" святое дело ??

Америка - это географическое понятие: это континент из 3-х частей: Северной Америки, Южной Америки и Центральной Америки.

Вопросы Антону: о каких выборах в _Америке_ вы пишете???

1) для вас Америка - т.е. Южная и Северная, а также - Центральная, есть одно и то же?
2) Различаются ли для вас Бразилия и США?
3) Если США вмешивались в выборы в некоей иной стране, имеет ли право та страна возмутиться?
4) Если США вмешивались в выборы в некоей иной стране, имеет ли она право вмешаться в выборы в США?

Раз уж вы, Антон, такой знаток географии, м.б. вы и знаток лингвистики?

Тогда разъясните, пожалуйста, чем отличаются слова, обозначающие политэкономические _понятия_ "глобализация" (21-й век) и "империализм" (конец 19-го века)?
16.06.2017, 20:46
Anton

Эти санкции очень серьёзные,поэтому и воплей будет много,но наказать Россию за вмешательство в выборы Америки святое дело и поэтому сенат проголосовал 97 голосами.Санкции работают лучше чем говорят песков со товарищи.Палата тоже проголосует без вопросов,а президент будет вынужден утвердить,как говорят деваться некуда.
16.06.2017, 20:11
Остап

Россия занимает седьмое место по экспорту стали в США, опережая даже Китай и Украину. Европа стала подозревать, что с санкциями что-то не ладно.
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