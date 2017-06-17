Патриарх Кирилл велит священникам не ездить на дорогих автомобилях

Этот громкий призыв прозвучал в храме Христа Спасителя, где в пятницу проходила церковно-научная конференция, посвященная столетию начала гонений на Русскую православную церковь. Патриарх Кирилл вспоминал события ХХ века, проводил параллели с XXI веком. Признавал, что неприязнь к церкви снова растет и подогревается.

"Сегодня в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к церкви. Происходит это под влиянием сильного и враждебного информационного потока, который распространяется через социальные сети. Используется все то же, что в конце XIX - начале XX века и тем более в революционные годы, - какие-то ошибки со стороны духовенства, оплошности, проявления недостойной жизни. В масштабах церкви это единичные случаи, но эти единичные случаи таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ церкви, погрязшей в богатстве, грехе, безразличном отношении к повседневным трудностям людей", - посетовал Святейший.

А вот автомобильная тема, по его словам, должна быть закрыта самими священнослужителями.

"Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили. Но ведь если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нем ездить. Не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что автомобиль среднего класса - достаточно комфортный и безопасный...Когда у храмов целые кавалькады дорогих лимузинов - это, конечно, вызывает у людей реакцию. Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил - так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку - не только машины. Мы не должны забывать об ответственности, - цитирует предстоятеля РПЦ "КП". - Часто просто многие из нас становятся теми, - знаю таких священников и архиереев, - на которых идут нападки не потому, что он на какой-то машине приехал, а личность не устраивает. И начинается демонизация такой личности, а тут все средства хороши. Тут и про машину скажут, еще про что-то. Но народ очень хорошо разбирается, где правда, а где ложь".