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Патриарх Кирилл велит священникам не ездить на дорогих автомобилях

13:49 17.06.2017
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
Божественная литургия в храме Христа Спасителя © KM.RU, Кирилл Зыков
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Этот громкий призыв прозвучал в храме Христа Спасителя, где в пятницу проходила церковно-научная конференция, посвященная столетию начала гонений на Русскую православную церковь. Патриарх Кирилл вспоминал события ХХ века, проводил параллели с XXI веком. Признавал, что неприязнь к церкви снова растет и подогревается.

"Сегодня в молодежной среде мы наблюдаем рост негативного отношения к церкви. Происходит это под влиянием сильного и враждебного информационного потока, который распространяется через социальные сети. Используется все то же, что в конце XIX - начале XX века и тем более в революционные годы, - какие-то ошибки со стороны духовенства, оплошности, проявления недостойной жизни. В масштабах церкви это единичные случаи, но эти единичные случаи таким образом подсвечиваются, чтобы создать образ церкви, погрязшей в богатстве, грехе, безразличном отношении к повседневным трудностям людей", - посетовал Святейший.

А вот автомобильная тема, по его словам, должна быть закрыта самими священнослужителями.

"Мы действительно повод даем иногда глупостями своими. Вот постоянно нас обвиняют за автомобили. Но ведь если дарят дорогой автомобиль, не нужно на нем ездить. Не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что автомобиль среднего класса - достаточно комфортный и безопасный...Когда у храмов целые кавалькады дорогих лимузинов - это, конечно, вызывает у людей реакцию. Даже, может быть, кто-то и внимания бы не обратил - так ему помогут обратить на это внимание. Ну и так по списку - не только машины. Мы не должны забывать об ответственности, - цитирует предстоятеля РПЦ "КП". - Часто просто многие из нас становятся теми, - знаю таких священников и архиереев, - на которых идут нападки не потому, что он на какой-то машине приехал, а личность не устраивает. И начинается демонизация такой личности, а тут все средства хороши. Тут и про машину скажут, еще про что-то. Но народ очень хорошо разбирается, где правда, а где ложь".

Темы: Россия, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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17.06.2017, 16:48
Гость: Навеяло

...в пятницу проходила церковно-научная конференция, посвященная столетию начала гонений на Русскую православную церковь.
Свержение царя приветствовала вся Россия. «Даже близкие родственники Николая нацепили на грудь красные банты», – пишет историк Генрих Иоффе. Великий князь Михаил, которому Николай намеревался передать корону, от престола отказался. Русская Православная Церковь, совершив клятвопреступление церковной присяге на верноподданство, приветствовала известие об отречении царя.
А 14 августа 2000 года, последний российский император Николай II и его семья были канонизированы Русской Церковью в лике святых страстотерпцев, граждан Романовых-Голштейн-Готторпских назначили святыми.
17.06.2017, 16:47
Гость: Обычный пиар

Так принято, призывать к скромности в церковной среде. Это обычный церковный пиар. В действительности, народ рад, что у попов дорогие автомобили. Ощущение принадлежности к дорогому клубу - важнее. Если у церкви деньги есть, значит, страна богата.
Дорогие подарки попам, это способ легализации богатства. Окрестил поп сыночка олигарха - на-те автомобиль. Мы же свои православные. Неважно, что имущество наворовано.
17.06.2017, 16:47
Гость: вот так "не от мира сего"!

Оставить бы надо гонения в силе:
Моральнее прежде священники были,
Скромней проявлялся в них алчности зверь
При власти советской.., - не то, что теперь!
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