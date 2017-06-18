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В ходе погони за грабителями под Волгоградом пострадал полицейский

20:38 18.06.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В городе Камышин Волгоградской области неизвестные ограбили ювелирный салон. Во время погони за злоумышленниками был ранен старший лейтенант полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, грабители забрали украшений на общую сумму примерно в пять миллионов рублей. С места преступления они скрылись на поджидавшем их автомобиле. Преследовавшие преступников полицейские открыли огонь по колесам. Стрелявшие в ответ злоумышленники ранили одного полицейского в голову. Он находится в больнице.

В настоящее время ведется поиск преступников. К операции привлечены сотрудники Росгвардии. Правоохранители также обратились за помощью к гражданам.

Темы: Россия, Волгоградская область, Криминал, Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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18.06.2017, 23:17
А зачеи страдать то

если знаешь , что не догонишь. Наверное и пострадал , чтобы не догнать.
18.06.2017, 23:15
demos

Посмотрел на панорамной карте, врёшь камышанин, даже развалины на центральных улицах есть, например, Пролетарская 46.
18.06.2017, 22:19
Камышанин

Можешь повеситься. В Камышине давно уже нет бараков!
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