В ходе погони за грабителями под Волгоградом пострадал полицейский

В городе Камышин Волгоградской области неизвестные ограбили ювелирный салон. Во время погони за злоумышленниками был ранен старший лейтенант полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, грабители забрали украшений на общую сумму примерно в пять миллионов рублей. С места преступления они скрылись на поджидавшем их автомобиле. Преследовавшие преступников полицейские открыли огонь по колесам. Стрелявшие в ответ злоумышленники ранили одного полицейского в голову. Он находится в больнице.

В настоящее время ведется поиск преступников. К операции привлечены сотрудники Росгвардии. Правоохранители также обратились за помощью к гражданам.