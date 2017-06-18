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В Пензе инкассатор проиграл в тотализатор миллион рублей

22:38 18.06.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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В Пензенской области сотрудник «Росинкас» присвоил около двух миллионов рублей из сданных ему на хранение денежных средств и половину этой суммы проиграл в тотализатор. Об этом РИА Новости рассказали в региональном главке МВД.

Мужчина сознался в хищении и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Он рассказал, что присваивал деньги в течение трех дней, когда, будучи дежурным, принимал деньги у сослуживцев. Средства он переводил на свой телефон, а затем делал ставки на тотализаторе через интернет.

По словам инкассатора, он надеялся на крупный выигрыш, из которого собирался возместить все похищенные деньги, однако ему не везло.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 60 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере). Ему грози наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
 

Темы: Россия, Пензенская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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18.06.2017, 23:29
Гость: охотник за бакланами

Брал-бы все, цена УК РФ- все равно одна, хоть за шпроты ,хоть за миллиард.
18.06.2017, 23:00
Гость: Вот так

и происходил раньше естественный отбор, когда за такое на второй раз отрубали руку, или на первый раз отрезали ухо, чтобы всем было видно с кем имеют дело. А сегодня он отсидит год и начнёт оплачивать долги со "своих" предприятий любезно предоставленных ему на зоне ментами.
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