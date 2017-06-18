В Пензе инкассатор проиграл в тотализатор миллион рублей

В Пензенской области сотрудник «Росинкас» присвоил около двух миллионов рублей из сданных ему на хранение денежных средств и половину этой суммы проиграл в тотализатор. Об этом РИА Новости рассказали в региональном главке МВД.

Мужчина сознался в хищении и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Он рассказал, что присваивал деньги в течение трех дней, когда, будучи дежурным, принимал деньги у сослуживцев. Средства он переводил на свой телефон, а затем делал ставки на тотализаторе через интернет.

По словам инкассатора, он надеялся на крупный выигрыш, из которого собирался возместить все похищенные деньги, однако ему не везло.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 60 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере). Ему грози наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

