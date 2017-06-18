Путин подвел итоги общения с народом в ходе «прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что революционных открытий на прошедшей "прямой линии" не было, хотя в ходе прямого общения он узнал что-то новое.

"Конечно, многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают", - цитирует "Интерфакс" фрагмент интервью Путина телеканалу НТВ.

Он заметил, что эта работа не всегда видна. "Ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня. Поэтому я уж не сказал бы, что все только в ручном управлении, в ручном режиме делается, хотя мы видим иногда и вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента", - отметил Путин.

Для этого, считает президент РФ, проводятся такие мероприятия, как прямая линия, "чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв". "Я думаю, что это полезная работа", - сказал глава государства.

Вместе с тем, по словам Путина, революционных открытий для него в ходе прямой линии не было.

"Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь", - сказал он.