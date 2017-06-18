Госавтоинспекцию России возглавил Михаил Черников

Генерал-майор полиции Михаил Черников назначен начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого назначения Черников возглавлял управление МВД по Хабаровскому краю.

Прежний начальник Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов был освобожден от занимаемой должности в марте. Основанием для этого стало достижение им предельного возраста пребывания на службе.

