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Оливер Стоун рассказал о власти президента России над США

20:04 18.06.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Американский режиссер Оливер Стоун считает, что россияне должны гордиться своим президентом. По его мнению, он обладает некоей властью над США.

«Вы, русские, должны гордиться, что при военном бюджете в одну десятую часть от американского, да и экономике в десятую часть от нашей, к вашему президенту такое пристальное внимание. Просто невероятно. Это психология. У него какая-то ментальная власть над США», - заявил он в интервью «Российской газете».

При этом он добавил, что американская пресса демонизирует российского лидера. Об этом свидетельствуют заголовки новостей в СМИ, которые характеризуют Путина как «плохого парня». Стоун подчеркнул, что масс-медиа США пытаются таким образом поддерживать образ врага. По словам режиссера, он находит это отвратительным.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» был показан по американскому кабельному каналу Showtime. Кроме того, тексты интервью были изданы в виде книги.
 

Темы: Россия, СМИ в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.06.2017, 00:32
фи- что за сленг, что за фамильярность

"послать", один урод ,вылезла ему на голову,

Петя, Володенька- знакомы лично с президентами?
18.06.2017, 23:04
Влад

Скоро Владимир Владимирович будет признан самым красивым мужчиной на планете.
18.06.2017, 21:30
Гость

"У него какая-то ментальная власть над США" - ну да, и она называется просто - ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ. Как-то так кажется было: "Володенька, организуй нам кофеек". Вовочка, я вообще офигела, когда узнала. Кто бы мог подумать. А кроме кофейка, ты им еще что организовывал - сауну с массажем? Я своим начальникам кофе делала лишь в случае, если мы были так сказать "ДРУЗЬЯ" - в смысле не просто общались на равных, но я могла их даже немного "послать". И вот после того, как мне один урод сказал, что он не понял, кто здесь начальник - он или я, поскольку я вылезла ему на голову, вот после этого фиг я им кофе делать буду. Нет, они конечно же пытались, чтобы я лично сделала им кофе - но фигушки, как говорится, дураков нет. Как говорил один персонаж: женщина, согласная на роль любовницы, не может быть женой. Кстати он играл императора. Поэтому, Володенька, ты никогда и не будешь царем - не та порода...
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