Оливер Стоун рассказал о власти президента России над США

Американский режиссер Оливер Стоун считает, что россияне должны гордиться своим президентом. По его мнению, он обладает некоей властью над США.

«Вы, русские, должны гордиться, что при военном бюджете в одну десятую часть от американского, да и экономике в десятую часть от нашей, к вашему президенту такое пристальное внимание. Просто невероятно. Это психология. У него какая-то ментальная власть над США», - заявил он в интервью «Российской газете».

При этом он добавил, что американская пресса демонизирует российского лидера. Об этом свидетельствуют заголовки новостей в СМИ, которые характеризуют Путина как «плохого парня». Стоун подчеркнул, что масс-медиа США пытаются таким образом поддерживать образ врага. По словам режиссера, он находит это отвратительным.

Документальный фильм Стоуна «Интервью с Путиным» был показан по американскому кабельному каналу Showtime. Кроме того, тексты интервью были изданы в виде книги.

