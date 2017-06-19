]]> ]]>
Главная В России Новости

Международная коалиция сбила самолет ВВС Сирии

11:40 19.06.2017
Авианалет на Ракку. Стоп-кадр с видео в YouTube
Авианалет на Ракку. Стоп-кадр с видео в YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Международная коалиция, возглавляемая США, сбила сирийский военный самолет в провинции Ракка, сообщает Reuters.

В заявлении, распространенном американским командованием, говорится, что самолет был сбит истребителем F/A-18E Super Hornet в рамках «коллективной самозащиты вооруженных сил партнеров коалиции».

Су-22 ВВС Сирии, пояснило американское командование, сбрасывал бомбы рядом с поддерживаемыми коалицией формированиями, участвующими в наземной операции.

Перед тем, как сбить самолет, говорится в заявлении, представители коалиции связались с российскими военными по экстренному каналу, чтобы «снизить напряженность и остановить огонь».

Американское командование подчеркнуло, что в задачи коалиции «не входит борьба с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами», но защищать себя или своих партнеров от любой угрозы «она будет без всяких колебаний».

Ранее сирийские правительственные СМИ сообщили, что военный самолет сбит силами коалиции во время боевой операции против ИГ. Судьба пилота самолета неизвестна.

Международная коалиция, возглавляемая США, проводит операцию в Сирии и Ираке против террористов из «Исламского государства» с сентября 2014 года. Самолет ВВС Сирии сбит силами коалиции впервые с начала операции.

Темы: Сирия, США, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2017, 15:05
Гость: О

Непонятно зачем ваще полезли в Сирию, ведь победить игил, не победив штаты, невозможно
19.06.2017, 14:54
Гость: Anton

Тогда это будет уже не элита,на это Я пойти не могу.
19.06.2017, 14:54
Гость: Рот

Вежливый президент как всегда это проглотит.... Нам бы корейского лидера!
Все комментарии (23)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.