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Рособрнадзор запретил принимать студентов еще двум частным вузам‍

15:14 18.08.2017
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Два российских университета прекратили прием абитуриентов в связи с распоряжением Рособрнадзора. Двум другим вузам временно приостановили действие лицензии. Еще один вуз полностью лишен гослицензии, передают "Известия".

В результате проведенных проверок с 11 августа по 17 августа был запрещен прием студентов в Северо-Кавказский гуманитарный институт и Институт иностранных языков. Государственной аккредитации также лишили Институт бизнеса и дизайна.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии у Института права и экономики, а также Столичного института бизнес-технологии и управления.

Напомним, в случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Неделю назад Рособрнадзор лишил лицензий Институт международных социально-гуманитарных связей в Москве, владимирский Институт бизнеса и самарский Институт бизнеса и управления.

Темы: Высшее образование в России, Образование в России
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Комментарии читателей
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18.08.2017, 20:21
Иван

Все частные вузы халтура как бы ни кожилилась представить из этого дерьма конфетку буржуазная либерастическая воровская компрадорская (предательская) федеральная и региональная власть. А капитализм это только воровство и жульничество, увы, только это показывает опыт и мировой и российский. Так какому народу какой стране он нахрен нужен кроме самих воров буржуев? И длее по К.Марксу и В.Ленину. Они оказывается все писали правильно, а мы не верили.
18.08.2017, 17:33
Сидоров

Тёмный это вопрос. Вообще-то образование - это передача, распространение знаний и умений. Знания и умения (в свободном гражданском обществе) принадлежат учёным, авторам, мастерам ( и охраняются их авторским правом). Поэтому образование - это учёные передают свои знания учащимся. Но при чём здесь государство/чиновники? Чиновники могут запретить пользоваться своими зданиями, отказать в стипендиях, но знания-информация, сами учителя и студенты им не принадлежат. Право выдачи лицензий на образовательную деятельность должно принадлежать учёным (Академии): именно они создают знания, владеют информацией, и могут подтвердить, что данная научная информация - корректна, что данный профессор/педагог правильно понимает предмет. Но почему лицензии/разрешения выдают какие-то бюрократы? Или у нас гражданам запрещено учиться и учить, и только чиновник может это разрешить?
По-моему, это какой-то дремучий пережиток и сохраняют его ради любви чиновников к власти и доходам. Разумного и законного обоснования подобная практика не имеет.
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