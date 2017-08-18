Рособрнадзор запретил принимать студентов еще двум частным вузам‍

Два российских университета прекратили прием абитуриентов в связи с распоряжением Рособрнадзора. Двум другим вузам временно приостановили действие лицензии. Еще один вуз полностью лишен гослицензии, передают "Известия".

В результате проведенных проверок с 11 августа по 17 августа был запрещен прием студентов в Северо-Кавказский гуманитарный институт и Институт иностранных языков. Государственной аккредитации также лишили Институт бизнеса и дизайна.

Рособрнадзор также приостановил действие лицензии у Института права и экономики, а также Столичного института бизнес-технологии и управления.

Напомним, в случае аннулирования лицензии, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Неделю назад Рособрнадзор лишил лицензий Институт международных социально-гуманитарных связей в Москве, владимирский Институт бизнеса и самарский Институт бизнеса и управления.