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В Петербурге пенсионерку заподозрили в крупном мошенничестве

19:45 18.08.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Полицией Санкт-Петербурга задержана 63-летняя местная жительница, которая взяла в долг у горожан свыше 41 миллиона рублей. Возвращать займы он не собиралась.

Занимать деньги она начала в 2012 году. В числе ее кредиторов 11 человек. Менее одного миллиона рублей пенсионерка в долг не брала. Самая большая одолженная ею сумма составляет пять миллионов рублей, пишет «Фонтанка».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «В настоящее время сотрудники полиции проводят дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности задержанной», - сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.
 

Темы: Россия, Санкт-Петербург, Расследование преступлений в России, МВД России
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