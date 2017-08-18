Приговор полковнику Владимиру Квачкову будет обжалован

Защита полковника Владимира Квачкова подаст апелляцию на вынесенный ему приговор. Об этом заявил его адвокат Сергей Орлов.

Он отметил, что вердикт самарского военного суда достаточно мягкий. Однако он все же не гуманен, учитывая, что Квачкову уже 69 лет.

«Мы хотим вынесения оправдательного приговора - признания отсутствия состава преступления», - сказал юрист ТАСС. Он добавил, что жалоба на приговор будет подана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России.

Некоторое время назад стало известно, что Квачков приговорен к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Однако в заключении ему предстоит провести несколько больше – два года, поскольку к назначенному наказанию добавлен неотбытый срок по прошлому приговору.

