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Приговор полковнику Владимиру Квачкову будет обжалован

18:45 18.08.2017
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Защита полковника Владимира Квачкова подаст апелляцию на вынесенный ему приговор. Об этом заявил его адвокат Сергей Орлов.

Он отметил, что вердикт самарского военного суда достаточно мягкий. Однако он все же не гуманен, учитывая, что Квачкову уже 69 лет.

«Мы хотим вынесения оправдательного приговора - признания отсутствия состава преступления», - сказал юрист ТАСС. Он добавил, что жалоба на приговор будет подана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России.

Некоторое время назад стало известно, что Квачков приговорен к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Однако в заключении ему предстоит провести несколько больше – два года, поскольку к назначенному наказанию добавлен неотбытый срок по прошлому приговору.
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 00:12
Гость: разные гозманы,

тоже никого не убили и не взорвали.
18.08.2017, 23:10
Гость: кадет

Только что просмотрел очередной ролик Навального на Ютубе.
"Сын Пескова: из английской тюрьмы в российскую элиту".
Это не укладывается ни в какие рамки - нами управляют махровые коррупционеры, причем не коренной, а либеральной национальности.
\\\\\\\\\\\\\
Это хуже чем геноцид, это тотальная оккупация страны. Коррупционеры и предатели разгуливают на свободе, а русского патриота, за то что разоблачает эту свору либеральных казнокрадов незаслуженно засуживают. Позор.
18.08.2017, 22:51
Гость: P.S.

Интересно, чьё же достоинство полковник Владимир Квачков унизил на 1,5 года? Может этого униженного понизить в звании и должности тоже на 1,5 раза, чтобы не мучился и не страдал?
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