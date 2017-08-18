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Столичный метрополитен будет работать круглосуточно в День города

16:16 18.08.2017
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин

Столичный метрополитен будет работать круглосуточно в День города. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Согласно заявлению градоначальника, впервые за всю исторю московской подземки, она перейдет на круглосуточный режим работы.

«Десятого сентября с 0:30 до 5:30 интервалы движения будут не больше 15 минут», - конретизировал Собянин. Эти изменения также коснутся и МЦК.

День города в Москве будут праздновать 9 и 10 сентября. Москва отметит свое 870-летие. 

Темы: Москва, Праздники в России и за рубежом, Праздничные дни и памятные даты в России, ГУП «Московский метрополитен», Сергей Собянин
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