ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

Ответственность за нападение с ножом на прохожих в Сургуте взяла на себя группировка «Исламское государство» (ее деятельность в России запрещена).

Об этом сообщил в своем Twitter организация SITE Intel Group, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ.

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Сургута в субботу, 19 августа, около 11:20 утра. Всего пострадали семь человек. Пострадали семь человек, четверо из которых, по данным департамента здравоохранения, находятся в тяжелом состоянии. Один пострадавший получил ранения средней степени тяжести, двоих после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО РБК рассказали, что версия теракта не рассматривается. «Сейчас об этом разговора нет, такой официальной версии нет. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела оперативные совещания в Сургуте, спросила о самочувствии пострадавших, возможно посетит больницы. Пострадавшим оказывается классифицированная медицинская помощь», — заявили в департаменте.

По факту происшествия СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на убийство», расследование которого взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.