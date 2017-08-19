]]> ]]>
Главная В России Новости

ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

22:07 19.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Ответственность за нападение с ножом на прохожих в Сургуте взяла на себя группировка «Исламское государство» (ее деятельность в России запрещена).

Об этом сообщил в своем Twitter организация SITE Intel Group, которая отслеживает медийную активность террористов, со ссылкой на подконтрольное боевикам агентство AMAQ.

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Сургута в субботу, 19 августа, около 11:20 утра. Всего пострадали семь человек. Пострадали семь человек, четверо из которых, по данным департамента здравоохранения, находятся в тяжелом состоянии. Один пострадавший получил ранения средней степени тяжести, двоих после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО РБК рассказали, что версия теракта не рассматривается. «Сейчас об этом разговора нет, такой официальной версии нет. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова провела оперативные совещания в Сургуте, спросила о самочувствии пострадавших, возможно посетит больницы. Пострадавшим оказывается классифицированная медицинская помощь», — заявили  в департаменте.

По факту происшествия СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления «покушение на убийство», расследование которого взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Темы: Россия, Происшествия, Исламистские экстремисты и террористы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.08.2017, 04:41
Иван

Понятно почему США направляет свой ИГИЛ на теракты в Европе. Им нужно провоцировать создание в Европе фашистских режимов и потом направить их воевать на Россию и Китай, а самим как в две предыдущие мировые войны отсидеться за океаном, опять собрать все богатства мира и выйти из кризиса снова супердержавой да еще м.б. и единственной. Но зачем США направляет свой ИГИЛ в Россию и в Сургут, они что хотят мобилизации и укрепления России? Или им надо чтобы в тщательно готовящейся ими новой мировой войне Россия тоже была сильной и Европа поразбивала хорошенько об нее свой лоб и легла в руины?
19.08.2017, 23:55
actronoid

Идиотизм полный . Джихад уже в России идёт полным ходом , а мы прячем голову и говорим .,нет ,нет это просто псих.
19.08.2017, 23:16
err

ну что ? теперь уже немодно закладываать гексоген в подвалы. теперь вас будут просто резать ради успеха избирательной кампаниию
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.