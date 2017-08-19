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РФ признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи

20:41 19.08.2017
Катер МЧС © KM.RU, Алексей Белкин
Катер МЧС © KM.RU, Алексей Белкин
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Число гуманитарных операций, проводимых МЧС России за рубежом, увеличивается, сообщили в пресс-службе министерства по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, учрежденного ООН и отмечаемого ежегодно 19 августа.

"Взаимодействие МЧС России с ООН в области чрезвычайного гуманитарного реагирования началось с 1993 года. За это время спасателями за рубежом проведено более 430 операций чрезвычайной направленности", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы МЧС.

В пресс-службе уточнили, что за год число таких операций увеличилось на 130.

В их числе доставка гуманитарных грузов, проведение аварийно- спасательных и поисковых работ, разминирование территорий от взрывоопасных предметов, эвакуация российских граждан при угрозе их жизни, тушение природных пожаров, санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольных российских граждан.

Все мероприятия МЧС России осуществляет при координации МИД РФ и во взаимодействии с другими органами государственной власти. 

Россия оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в разных точках земного шара.

"География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов. Сегодня Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия", - отметили в пресс-службе МЧС.

Темы: Россия, Чрезвычайные происшествия, МЧС РФ
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 23:04
Гость: Евгений

Нищая, убогая Россия корячится из последних сил, разбазаривая деньги налогоплательщиков по миру и ветру. Пусть эти горе правители накормят свою голодную страну, где один урожай с грехом-пополам вырастает, а они везут продукты в Сирию, где три раза в год собирают помидоры, картошку, фрукты.Имидж страны завоевывается благосостоянием народа, а не дешевым предложением помощи всем подряд.В магазинах яблоки по 100 руб., рыба дорогущая, пенсии нищенские. Пенсионеры умирают в нищете, так и не дождавшись обещанного светлого будущего. Правители собирают форумы, куда бесплатно приезжают оравы как бы соратников, от которых проку ни какого. Спросите любого русского - а где же лучше люди живут. Конечно же они ответят что в США, Канаде, Германии, Франции и т.д., где пенсионеры живут в безбедной старости, могут поехать отдохнуть в любое место и хоть каждый месяц, но только не у нас, в РФ, где на пенсию в 150 долларов надо заплатить коммуналку и на остаток -как-то дотянуть, чтоб не протянуть. Наши горе правители- жалкие популисты, не могущие десятилетиями навести порядок в стране. Какой вопрос ни возьми - полная жопа. Больше не хочется говорить.
19.08.2017, 22:58
Гость: АШАЛЕЛЫЙ

но только не своим гражданам..."День добрых дел"-дело самих граждан!
19.08.2017, 22:42
Гость: Зато

Вова - самый клевый парняга в мире!!!
Для "портнёроф"...
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