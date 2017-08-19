РФ признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи

Число гуманитарных операций, проводимых МЧС России за рубежом, увеличивается, сообщили в пресс-службе министерства по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи, учрежденного ООН и отмечаемого ежегодно 19 августа.

"Взаимодействие МЧС России с ООН в области чрезвычайного гуманитарного реагирования началось с 1993 года. За это время спасателями за рубежом проведено более 430 операций чрезвычайной направленности", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы МЧС.

В пресс-службе уточнили, что за год число таких операций увеличилось на 130.

В их числе доставка гуманитарных грузов, проведение аварийно- спасательных и поисковых работ, разминирование территорий от взрывоопасных предметов, эвакуация российских граждан при угрозе их жизни, тушение природных пожаров, санитарно-авиационная эвакуация тяжелобольных российских граждан.

Все мероприятия МЧС России осуществляет при координации МИД РФ и во взаимодействии с другими органами государственной власти.

Россия оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в разных точках земного шара.

"География российской гуманитарной помощи охватывает около 140 государств, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера и военных конфликтов. Сегодня Россия признана одним из мировых лидеров в области оказания гуманитарной помощи и безвозмездного содействия", - отметили в пресс-службе МЧС.