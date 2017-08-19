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Мария Захарова удивлена позицией Израиля вокруг скандала с музеем «Собибор»

08:04 19.08.2017
Фото с сайта mid.ru
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Официальный представитель МИД Мария Захарова удивлена позицией Израиля вокруг скандала с музеем "Собибор". По ее мнению, решение Тель-Авива поддержать решение, по которому Россия не будем принимать участие в работах по обновлению мемориала "Собибор", "граничит с историческим предательством".

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

С марта 1942 года до конца 1943 года на территории Польши функционировал лагерь смерти Собибор, в котором, как свидетельствуют последние данные, около 170 тысяч евреев из Польши и других европейских стран были убиты фашистами. Собибор исторически примечателен тем, что именно здесь состоялся единственный массовый побег в годы войны, который был организован Александром Печерским, офицером Красной армии. После этого нацисты приняли решение сровнять этот лагерь с землей.

В 2013 году РФ была приглашена к участию в обновлении музея. Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия, которые выступили инициаторами проекта, предложили строительство нового мемориала. При этом Москва, как отметили в МИД, была готова профинансировать этот проект, пишет РИА Новости.

Однако в июле текущего года Польша на заседании Международного управляющего комитета проекта заявила, что РФ не примет участие в работах по обновлению мемориала.

Российские власти выразили разочарование этим решением. В МИД отметили, что отказ в присоединении России является "аморальным с точки зрения исторической правды".

 


 

Темы: Россия, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 13:15
Гость: думающий

На какие деньги живёт Израиль?
За деньги граждан США.
Израилю нельзя кусать руку, дающую деньги.
А вот почему Клинтон-Обама-Маккейн трудно признать, что СССР спас миллионы евреев от унижтожения и образовал Израиль?
И почему Клинтон-Обама-Маккейн спонсировали ИГИЛ на деньги граждан США?
19.08.2017, 12:36
Гость: мДя

Доколе будем мусолить эту еврейскую, польско-европейскую тему ?
Иль уже и нЕт более значимых тем, чем обсуждение бабло-обустройства погостов..?
Хотят ихние потомки.. этим заниматься, ну и флаг им в руки..
Чего РФ то о сЕм так возбудилась -в Мире полно кладбищ где недостойно захоронены нАши -русские люди, Занимайтесь.
Понятно, что кладбища-погосты..-эТо слезы и эмоции, т.е. одни из самых прибыльных объектов предпринимательства, а тем более международные.
И потому около сей темы возможны любые лицерно-ханжеские действа по извлечению бабла.. из карманов рядовых граждан-бюджетов.
Понятно, что мертвые сраму не имеют.., но не до такой же степени -эТо всеж не Шоу на "костях.."..
19.08.2017, 12:01
Гость: вывод.

передайте этот музей на содержание Израиля.
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