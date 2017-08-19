Официальный представитель МИД Мария Захарова удивлена позицией Израиля вокруг скандала с музеем "Собибор". По ее мнению, решение Тель-Авива поддержать решение, по которому Россия не будем принимать участие в работах по обновлению мемориала "Собибор", "граничит с историческим предательством".

"Я категорически отказываюсь понимать позицию Израиля. Для меня, я сейчас говорю в личном качестве, как человека позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой, и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

С марта 1942 года до конца 1943 года на территории Польши функционировал лагерь смерти Собибор, в котором, как свидетельствуют последние данные, около 170 тысяч евреев из Польши и других европейских стран были убиты фашистами. Собибор исторически примечателен тем, что именно здесь состоялся единственный массовый побег в годы войны, который был организован Александром Печерским, офицером Красной армии. После этого нацисты приняли решение сровнять этот лагерь с землей.

В 2013 году РФ была приглашена к участию в обновлении музея. Израиль, Нидерланды, Польша и Словакия, которые выступили инициаторами проекта, предложили строительство нового мемориала. При этом Москва, как отметили в МИД, была готова профинансировать этот проект, пишет РИА Новости.

Однако в июле текущего года Польша на заседании Международного управляющего комитета проекта заявила, что РФ не примет участие в работах по обновлению мемориала.

Российские власти выразили разочарование этим решением. В МИД отметили, что отказ в присоединении России является "аморальным с точки зрения исторической правды".



