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Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута

16:01 19.08.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Восемь человек пострадали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют медики.

"По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали восемь человек. Сейчас все они находятся в больницах города. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают все правоохранительные органы, из Ханты-Мансийска на место выехали сотрудники СК", - сказали в пресс-службе управления.

Инцидент на улице Бажова в Сургуте произошел ранее 19 августа. Вооруженный ножом мужчина около 11:20 по местному времени напал на прохожих. Сам нападавший был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения, пишет РБК. 

По данным полиции, напавший мог страдать психическим расстройством, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Хамты-Мансийскому автономному округу - Югре. Версия о том, что произошедшее являлось терактом, как уточнили в региональном главке МВД, в настоящий момент является неосновной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования этого уголовного дела.

Темы: Россия, Происшествия
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Комментарии читателей
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19.08.2017, 22:16
Гость: старый кубаноид

Никак не ожидал, от них такого. Все думал-скинхеды или русские националисты.И, еще они нас не ненавидят, а презирают.
19.08.2017, 21:09
Гость: Версия теракта неосновная

Ответственность за нападение на прохожих в Сургуте взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает SITE Intelligence Group.
19.08.2017, 19:04
Гость: Житель России

Ну, ненавидят они нас, это понять можно? Но на фиг к нам едут, на фига среди нас живут? Ненавидишь - сиди дома, и всем хорошо.
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