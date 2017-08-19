Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута

Восемь человек пострадали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют медики.

"По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали восемь человек. Сейчас все они находятся в больницах города. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают все правоохранительные органы, из Ханты-Мансийска на место выехали сотрудники СК", - сказали в пресс-службе управления.

Инцидент на улице Бажова в Сургуте произошел ранее 19 августа. Вооруженный ножом мужчина около 11:20 по местному времени напал на прохожих. Сам нападавший был убит прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения, пишет РБК.

По данным полиции, напавший мог страдать психическим расстройством, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Хамты-Мансийскому автономному округу - Югре. Версия о том, что произошедшее являлось терактом, как уточнили в региональном главке МВД, в настоящий момент является неосновной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования этого уголовного дела.