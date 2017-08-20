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На руднике «Мир» осуществят направленные взрывы

11:30 20.08.2017
Фото с сайта mchs.gov.ru
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Спасатели, работающие на руднике "Мир" в Якутской области, в котором после аварии остаются заблокированными восемь шахтеров, проведут узконаправленные взрывы для продолжения спасательных работ. Такое решение было принято на экстренном совещании в Мирном по дальнейшему плану операции.

"Объем воды в карьере 20 августа на 8:00 местного времени превысил 12,5 тыс. куб. м, одномоментный ее прорыв в шахту угрожает жизни спасателей, ведущих поисковые работы", - цитирует ТАСС сообщение компании "Алроса". На экстренном совещании, на котором присутствовали представители МЧС, Ростехнадзора, Сибирского отделения РАН, МВД и ФСБ было "принято решение провести ряд узконаправленных взрывов для расширения прорана между карьером и шахтой".

После взрывов спасатели и шахтеры смогут продолжить поиски пропавших горняков на горизонте минус 210 без риска для жизни, отмечают в компании.

В "Алросе" добавили, что предпринятые в субботу и воскресенье попытки управляемого спуска воды не принесли результата. "Возникла угроза подтопления группировки насосных агрегатов на горизонте минус 210, а также выхода из строя систем энергоснабжения, вентиляции и освещения. В результате поисково-спасательная работа в шахте станет невозможной", - отмечается в сообщении.

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в момент происшествия находился 151 человек. В тот же день были эвакуированы 142 человека, на следующий день из рудника выбрался еще один работник. Судьба восьми горняков остается неизвестной.

Темы: Россия, Происшествия, Горнорудная промышленность и проблемы шахтеров
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